Citan a la Junta a vista de presupuesto

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, fue citado a una vista hoy en el Senado sobre el presupuesto, luego de que el ente federal enviara una carta con múltiples correcciones que la Asamblea le debe hacer al documento y con el ultimátum de que, si no se realizan, ellos harían el presupuesto.

“Que diga la justificación para dejar oficinas sin presupuesto y discutir todas sus recomendaciones (al presupuesto), las cuales entiendo que las ha hecho en buena fe, y nosotros con la misma buena fe estamos reciprocando”, expuso en una comunicación escrita el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Más temprano, en expresiones radiales fue más duro con la Junta al calificarlos de ignorantes en temas de presupuesto y hasta de estorbos públicos.

Al cierre de esta edición, la JCF afirmó que habían recibido la citación, más no habían confirmado si Carrión acudirá hoy al Senado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, expuso a la agencia Cybernews: “Yo voy a ir como presidente de este cuerpo y cualquier miembro de este cuerpo que quiera ir está invitado y estoy seguro de que el presidente del Senado permitirá que nos sentemos y hasta participar en el proceso”.

A dicha vista, convocada por la Comisión de Hacienda del Senado, también fueron citados la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), los Centros Sor Isolina Ferré, Boys and Girls Club, Cruz Roja y Ser de Puerto Rico.

Entre las correcciones de la Junta están la identificación de la reserva de $200 millones, condición para no recortar la jornada laboral de los empleados públicos y para no eliminar el bono de Navidad.

De igual forma, Carrión en su carta enviada a los líderes legislativos, pidió recortes de aproximadamente $318 millones en gastos no legislativos y asignaciones especiales. Entre esos cortes se incluyen 78 millones que se añadieron en la Asamblea Legislativa por conceptos de gastos no legislativos, $25 millones que no se recortaron de las asignaciones especiales cuando la Junta recomendó eliminar $30, además de los $200 de la reserva.

Sindicatos piden a Rosselló no ceder a petición de corte de jornada

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí, exhortó al gobernador Ricardo Rosselló a “mantenerse firme en su posición de impedir la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos y la eliminación del bono de Navidad. Esta confrontación con la Junta de Control Fiscal es la que hemos estado reclamando al gobernador y a la Legislatura desde que ganaron las elecciones”.

“En el pasado, el gobernador y el presidente del Senado han dado la impresión de confrontar a la Junta, pero luego se allanan, colaboran y se someten a los dictámenes de la misma”, agregó el líder sindical a Cybernews.