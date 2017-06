Reportan sismo de 6.8 frente a costa de Guatemala

GUATEMALA (AP) — Un terremoto de 6,8 grados de magnitud se registró el jueves en Guatemala frente a la costa del Pacífico, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Residentes de la capital dijeron que sintieron el sismo, que se produjo a las 6.31 de la mañana (1231 GMT), pero no hubo informes de inmediato de posibles daños.

El Servicio Geológico informó que el epicentro se ubicó 38 kilómetros al suroeste de Puerto San José y tuvo una profundidad de 46,8 kilómetros. El temblor pudo sentirse también en El Salvador, donde al momento tampoco se reportaron daños ni víctimas aunque provocó alarma en la población.

“El sismo fue sensible en todo el territorio de la república pero se sintió más en el occidente del país. Hemos hecho un rastrero y por el momento no hay daños, ni víctimas, solo la alarma. Fue bastante fuerte”, dijo a The Associated Press el vocero de la Cruz Roja Salvadoreña, Carlos López Mendoza.

El reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) detalla que hay 11 edificios con daños. Asimismo, ocho carreteras presentaron problemas de infraestructura y hay nueve escuelas afectadas, seis iglesias perjudicadas y un puente destruido.

Julio Sánchez, vocero de la CONRED, dijo que el temblor afectó directamente a 52 personas y de estás, cuatro fueron atendidas por presentar heridas.

El pasado 14 de junio un sismo de 6.9 grados se registró en territorio guatemalteco, dejando como saldo cinco fallecidos.