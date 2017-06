Inauguran exhibición en honor a víctimas de ataque en Pulse

Como parte de las ceremonias que se han llevado a cabo durante el fin de semana en Orlando, Florida, en conmemoración del primer año del ataque en la discoteca Pulse, el Centro de Historia Regional del Condado de Orange inauguró una exhibición dedicada a las víctimas y la tragedia.

One Orlando Collection es una asociación entre el gobierno del Condado de Orange y la Ciudad de Orlando, con la ayuda de numerosos miembros de la comunidad unida con el objetivo de documentar el impacto y el legado de los eventos del 12 de junio de 2016.

Hasta la fecha, el Centro de Historia estima que han recolectado casi 5,000 piezas de los numerosos monumentos establecidos en en honor a las 49 víctimas y recordación de la tragedia de Pulse.

“El Centro sirve como depositario y cuidador de los artículos de tributo físico, que serán recogidos y manejados con gran dignidad”, de acuerdo a información suministrada por el Condado de Orange.

La colección incluye las 49 cruces blancas que fueron instaladas como tributo en el Centro Médico Regional de Orlando.





















































“Yo entré y simplemente con ver los colores y ver la gente con sus camisas identificadas, los familiares de los que fallecieron y los sobrevivientes, es muy fuerte porque ahí estaba el mío, mi hijo”, expresó Rosa Hernández, madre de Michael Morales Hernández, una de las víctimas.

“Estamos recreando otra vez cosas que no se olvidan. Pensar que mi hijo estaba ahí”, añadió Rosa entre lágrimas, en declaraciones a Metro Puerto Rico.

Desde el 27 de junio, personal del museo de historia ha realizado viajes regulares de recolección al lugar donde está ubicado el club nocturno Pulse y otras áreas donde se establecieron monumentos, incluyendo el Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas y el Centro Médico Regional de Orlando.

La madre de Michael es parte del numeroso grupo de familiares que viajó hasta Orlando este fin de semana para ser parte de las ceremonias de recordación en la conmemoración del primer año del ataque en Pulse. Aunque ella participó de la ceremonia privada de inauguración de la exhibición a la que Metro tuvo acceso, no tenía previsto participar de las ceremonias programadas en la discoteca.

“Yo llego hasta aquí, yo no quiero ir al área, yo no entraría a Pulse”, apuntó Rosa, quien reside en Mayagüez.

“Yo tengo una película en mi cabeza que no puedo olvidarla, yo de noche yo no duermo y siempre tengo esa historia en mi mente que no puedo olvidarla porque ahí falleció una persona que pertenecía a nosotros”, explicó la madre.

El Centro Regional de Historia también ha recolectado y continuará recolectando artículos digitales relacionados con la tragedia de Pulse, incluyendo fotografías, videos, historias habladas, mensajes en redes sociales y otros recuerdos, para que también estén disponibles para las generaciones futuras.

Entre las piezas curadas también hay ilustraciones comunitarias y muestras del apoyo internacional que fue recibido después de la tragedia. La exhibición de la galería está abierta al público, por el momento, desde el 12 de junio hasta el 17 de junio. La entrada es gratuita.

