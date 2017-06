Dispuestos a todo representantes para hacer valer resultados plebiscito

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Michael Abid Quiñones Irizarry y José ‘Che’ Pérez Cordero, informaron hoy, martes que se encuentran listos para llegar hasta “las últimas consecuencias” para hacer valer en el Congreso y la Casa Blanca los resultados del plebiscito del próximo domingo.

“Puerto Rico, el momento de la definición final ha llegado. Estamos en el umbral de un nuevo futuro y es por eso que estamos convencidos que debemos tomar acción directa y concreta para que el Congreso y la Casa Blanca actúen sobre los resultados del plebiscito del 11 de junio. Nosotros vamos hacer todo para que la voluntad del soberano, el pueblo, sea respetada. Vamos a cabildear, vamos a ejercer presión con grupos de apoyo, y si fuera necesario, realizaremos actos de desobediencia civil. Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados”, comentó Quiñones Irizarry, representante del Distrito #22, el cual comprende los municipios de Utuado, Lares, Adjuntas y Jayuya.

Pérez Cordero, representante del Distrito #18, Aguada, Añasco, Rincón, Moca y Mayagüez, destacó la importancia de que los líderes electos ejerzan presión en Washington por la voluntad del pueblo.

“Es el momento de exigirle al Gobierno de los Estados Unidos y al Congreso que actúen. Tenemos que usar todos los mecanismos para provocar la discusión en el Congreso y, de esta forma, se atienda la controversia sobre la condición política de Puerto Rico, que ciertamente está madura. Esto es una asunto de derechos civiles y no cederemos en el intento para hacerlos valer.”

Quiñones recordó que “Alejandro García Padilla y el gobierno del Partido Popular Democratizo le falló al pueblo al no cabildear a favor de su voluntad, libre y democráticamente expresada en el plebiscito de 2012. Nosotros no vamos hacer es acto de irresponsabilidad. Nosotros vamos con todas las herramientas, la Comisión de Igualdad y los resultados de un plebiscito virtualmente vinculante, a la capital federal. Si eso no logra el resultado esperado, la admisión de la isla como el nuevo estado de la unión, realizaremos actos de desobediencia civil, que incluyen protestas, entre otras cosas”.

“Si hay algo de lo que estamos seguros es que, los tiempos del inmovilismo terminaron. Somos parte de una nueva generación que ha sufrido las consecuencias del burdo sistema colonial que nos ha privado de una democracia plena, limitando nuestro desarrollo. Nosotros, en lugar de hablar, actuaremos y exigiremos lo que por derecho nos corresponde. Esas serán nuestras exigencias, ser tratados con igualdad”, acotó el representante Pérez Cordero.