Naciones ratifican acuerdo sobre cambio climático

La Unión Europea y China reafirmarán esta semana su compromiso de aplicar el acuerdo de París sobre el cambio climático, independientemente de que el presidente estadounidense Donald Trump ratifique el pacto o lo abandone, según se informó hoy.

Un alto funcionario europeo dijo a la prensa que la Unión Europea (UE) y China “expresarán” cómo piensan aplicar el acuerdo en conversaciones previstas para el viernes en Bruselas.

El funcionario participa de los preparativos de la reunión de altos cargos de la UE con el premier chino Li Keqiang, pero debió acogerse al anonimato porque la declaración del encuentro no estaba finalizada.

El presidente Donald Tump publicó hoy en su cuenta de Twitter que anunciará durante los próximos días su decisión respecto al Acuerdo de París sobre cambio climático.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017