Jueza Swain determina no se le pagará a bonistas de COFINA

La jueza Taylor Swain, quien está encargada del Título III de Puerto Rico bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), decidió hoy que Bank of New York Mellon no tendrá que pagarle a los bonistas del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

La vista se realizó en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

Según destacó el abogado federal John Mudd en su perfil de Twitter, el pago no de desembolsará hasta que se resuelva la disputa entre los bonistas de Obligaciones Generales GO’s y COFINA.

El pasado 5 de mayo la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que había aprobado y certificado la radicación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de una petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para COFINA.