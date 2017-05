Envían carta a Trump condenando homenaje a Oscar López

El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, le envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a varios congresistas, en donde condena cualquier acto de reconocimiento que se realice a Oscar López Rivera, incluyendo el planificado homenaje auspiciado por la Organización del Desfile Nacional de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York, pautado para el 11 de junio.

El líder estadista también catalogó a López Rivera como un “terrorista” que no representa al pueblo de Puerto Rico.

“Quiero dejarle claro al Presidente Trump, así como al resto de la Nación, que Oscar López no representa los valores y virtudes demostrados por los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico. Todo lo contrario. Esta persona es un terrorista y el que se le realice algún tipo de reconocimiento a sus actos dicta mucho de lo que nosotros somos como pueblo. La Casa Blanca, así como el Congreso deben saber que este individuo no representa a nuestra gente. Por eso encontramos incongruente cualquier acto que resalte la imagen de una persona convicta por acciones de terrorismo”, comentó el expresidente de la Cámara de Representantes.

En la misiva de 15 páginas, Aponte Hernández recalca que el otrora convicto por actos de terrorismo nunca se ha arrepentido por sus acciones criminales y tampoco ha mostrado algún tipo de remordimiento por el sufrimiento que los mismos le causaron a personas inocentes.

“En una Nación de leyes, como la nuestra, una persona que conspira para colocar bombas y asesinar a personas inocentes no se puede llamar prisionero politico. Oscar López es simplemente un cobarde, terrorista y traidor. Por eso nos oponemos a cualquier homenaje que le realicen, incluyendo el Desfile. Es irónico que en una ciudad (Nueva York) en donde tanta sangre corrió debido a sus acciones, se le va a conmemorar su gesta terrorista. Sus acciones del pasado hablan más que cualquier palabra”, agregó.

La carta detalla los actos terroristas que involucran a López Rivera, al igual que las expresiones de condena por su liberación emitidas por más de una docena de congresistas, tanto Demócratas como Republicanos.

“López Rivera tuvo múltiples oportunidades para demostrar remordimiento por sus acciones y aquellas cometidas por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Nunca lo hizo, al contrario, siempre ha demostrado falta de respeto hacia la vida humana”, continuó diciendo el representante del Partido Nuevo Progresista.

Por otra parte, Aponte Hernández hizo énfasis en que López Rivera no debe hablar ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, entidad que en el pasado había abogado por la conmutación de su sentencia, debido a que el ex prisionero no representa al pueblo de Puerto Rico.

“Voy a dejar esto claro al Presidente de los Estados Unidos, quien ha demostrado su firme compromiso de defender la nación de ataques terroristas, cometidos por enemigos extranjeros o domésticos, que Oscar López Rivera no es Puerto Rico. Esta persona no habla por nuestra gente y definitivamente no representa nuestros valores”.