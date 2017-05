A quiebra Retiro y Carreteras

Pasadas las once de la noche del domingo, La Fortaleza informó mediante declaraciones escritas del gobernador, Ricardo Rosselló, que el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno Central y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) entrarían al proceso de reestructuración bajo el Título III de la Ley federal PROMESA.

De esta forma, ambas entidades toman el mismo rumbo que el gobierno central cuya deuda está en reestructuración en un proceso especial en la Corte de Quiebras del Tribunal Federal.

“En el día de hoy le solicité a la Junta de Supervisión Fiscal la protección del Titulo III de PROMESA para el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno Central y para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico. Ante la situación precaria de nuestros sistemas de retiro de los empleados públicos del Gobierno Central, su eventual insolvencia en los próximos meses y no poder llegar a un acuerdo consensual con los acreedores del Sistema de Retiro, no me queda otra opción para proteger a nuestros retirados que solicitar la protección del Título III de PROMESA para el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico. Con esta acción aseguramos la protección debida a uno de los sectores más vulnerables y les garantizamos que a pesar de la insolvencia del fondo de retiro esta administración responderá por los errores de pasadas administraciones. Los jubilados continuarán recibiendo sus pensiones mientras se trabaja una transformación del sistema. Los pagos saldrán con cargo al Fondo General en su totalidad una vez agotado los activos líquidos que quedan, por lo que no quedarán desprovistos de su pensión”, leen las declaraciones de Rosselló.

En el caso de la ACT, ya se había anticipado en el Tribunal Federal que se acogerían al Título III. Rosselló denunció que los acreedores de la corporación pública han rechazado categóricamente el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico y que recientemente iniciaron acciones legales que a su juicio podrían atentar contra la estabilidad de la corporación pública en el ejecución de sus funciones. “Por tal razón, también he solicitado la protección del Título III para esta entidad”, afirmó el Gobernador.

“El proceso de Título III para Retiro y ACT brindará un proceso justo y ordenado para reestructurar las obligaciones de ambas entidades. Este proceso se llevará de tal manera que no se afecten los servicios críticos que brindan a nuestro pueblo. Todos los servicios que brinda la ACT continuarán como de costumbre sin ninguna interrupción”, indicó el Primer Ejecutivo.

Rosselló anticipó que en los próximos días la Autoridad para el Asesoramiento Financiero y Agente Fiscal del Gobierno de Puerto Rico (AAFAF) continuará negociaciones de buena fe con las distintas entidades gubernamentales en miras a producir acuerdos consensuales de Título VI. El Banco Gubernamental de Fomento está en un proceso consensual de reestructuración.