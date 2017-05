Residente, las palabras y el especial ejemplo de un diálogo olímpico

Todo apunta a que Residente también es un atleta olímpico especial. ¿Su deporte? La música.

A continuación, y en exclusiva, Metro te trae la historia de cómo René Pérez Joglar y los representantes de las Special Olympics Puerto Rico se enfrascaron en un profundo diálogo sobre la población con discapacidad intelectual.

Residente sabe la que hay… y no titubeó en dialogar

Residente, otrora líder de la banda Calle 13, es parte de la amplia población de discapacidad intelectual del mundo y por eso no ha titubeado en reafirmar la ineludible responsabilidad que tiene desde que nació.

“Que nadie se equivoque. Yo soy parte de esa población. En muchas forma, también he sido parte de lo que ellas y ellos viven”, le dijo Residente en exclusiva a El Calce, durante la tarde del viernes, desde algún salón de ensayo en la Ciudad de Nueva York.

Lo que en inicio fue una controversia finalizó en un intercambio de respaldo y en el compromiso de Residente en trabajar en un futuro cercano junto a la población de discapacidad intelectual, mediante la organización Special Olympics, en su natal Puerto Rico.

A eso de la medianoche del jueves, el doctor Luis Molinari, miembro de la Junta de Directores de Special Olympics Puerto Rico, se unió al resto del mundo cibernético que esperaba la respuesta de Residente a Tempo, en la tiraera de rap comercial actual que mayor interés ha causado entre los seguidores de las batallas de líricas.

“A mi me encanta la música, yo oigo todos los géneros y anoche cuando entré a las redes sociales escuché la canción de Tempo, que salía diciendo que le iba a dar yo no sé cuántos tiros con yo no sé cuantas armas y me dije: ‘Contra, estoy loco por escuchar qué va a tirar René’. Él para mí es un genio de la lírica”, expresó Molinari, médico de profesión e integrante del equipo de salubridad de la selección nacional de baloncesto.

La delegación de Special Olympics de Puerto Rico que fue a Panamá. (Facebook)

“Entonces, cuando sale la canción, que menciona que cabecea como autista, yo pensé en comunicarme con él y a las dos de la mañana le envié un mensaje al buzón de su página, donde le expresaba mi sentir. Como yo vi esto, desde el punto de vista de ser de una directiva que brega con esta población, donde mi responsabilidad es defenderlos a ellos, defender lo que creemos que es lo mas importante, que es la educación, pues yo pensé en comunicarme con él”, añadió el galeno.

“De entrada, yo no pensé que lo hizo con mala intención. Nosotros lo admiramos, René representa nuestra gente, es muy querido. Nosotros respetamos al artista y cuando le llega el mensaje, él tuvo la deferencia de llamarnos con la preocupación que había en el momento. Fue bien respetuoso con nosotros y lo que va a salir de esto es algo muy, muy bueno para toda la población de discapacidad intelectual”, puntualizó Molinari.

El doctor señaló que “yo pensé en comunicarme con él directamente para expresar mi sentir sin escribir nada en las redes que se prestase para malos entendidos”.

“Le dije lo que pensaba, que quisiera comunicarme con él porque me parecía excelente la canción excepto los términos sobre la población de discapacidad intelectual. Y entonces cuando hablamos, él nos explicó que él también es de esa población, con un tipo fuerte de déficit de atención e hiperactividad, y un grado bajo de autismo, y que, al contrario, él muestra esa realidad en sus rimas, porque no lo considera malo. Nosotros usamos otro lenguaje, pero entendemos lo que quiere decir cuando se refiere a que algo no es normal como ‘anormal’. En el sentido de su herramienta de desarrollo, las rimas, la música, algo que no es normal es algo fuera de este mundo, más potente y eso fue lo que él nos explicó que le quiso decir a Tempo”, puntualizó Molinari, acentuando que “yo siempre creo que todo sucede por un propósito”.

“Cuando la gente se comunica se consiguen cosas espectaculares”

Tanto el doctor Molinari como el presidente de las Special Olympics Puerto Rico, el licenciado José Barea, coincidieron en que “la conversación con René y el compromiso que él demostró con nosotros, que tan pronto venga a Puerto Rico nos reuniremos, es un gran momento, porque nos va a ayudar a continuar con la educación del pueblo con respecto a este tema”.

La selección de Special Olympics que participó en los Terceros Juegos Latinoamericanos, celebrados en Panamá, llegó a Borinquen con un fracatán de medallas. Ellos hacen patria, como dijo el licenciado Barea, “con valor y sacrificio”, evocando las palabras del maestro Pedro Albizu Campos:

“Además, nos hemos acercado a una persona, que con la propia realidad de su discapacidad está llevando un mensaje de la realidad que ha vivido, de cómo la música, su rima, ha sido el vehículo para no arrinconarse, para vivir el mundo a plenitud. No hay porqué caerle arriba en las redes, al contrario. Todo fue cuestión de conseguirlo por teléfono y luego de eso todo fluyó muy bien”, dijo Barea.

“Nosotros entendemos a perfección lo que dijo, lo que ha vivido. Y lo mejor fue que esto es un ejemplo que hace mucha falta en Puerto Rico, olvidarnos de lo que nos aleja y ver las cosas que nos acercan. Estamos muy contentos con cómo ha empezado este intercambio con René y sabemos que es solo el principio”, apuntó el letrado.

Molinari, mientras tanto, reiteró que “aquí hay que hacer hincapié en lo importante que para nuestro país es la comunicación, el diálogo. Cuando la gente habla y se comunica se consiguen cosas espectaculares y buenas para todos”.

Asimismo, Residente se mostró muy cálido a la hora de abordar el tema.

Vivir con discapacidad intelectual “eso sí es ser real y fuerte”

“Fue una gran conversación, muy sincera. Yo les expliqué que en ningún momento yo sentí que insultaba a nadie, que creo que el insulto lo crean los que tergiversen la letra. La rima, que es lo mas especial para mí, la herramienta más grande que yo tengo, yo la estoy comparando con lo especial, con lo fuera de este planeta. Para mí alguien con Síndrome de Down, por ejemplo, es casi un ser superdotado. Ya es hora de empezar a hacer sentir a estos jóvenes y adultos que padecen de estas condiciones como parte de todos y no segregarlos o apartarlos”, explicó Residente.

“Si entiendes la canción, entiendes que si te digo que tengo rimas con Síndrome de Down para destruir un MC es porque eso es lo más fuerte que hay, alguien que está echando pa’ adelante en esas condiciones es lo más fuera del mundo que hoy, pues así son mis rimas para destruir a un MC que representa lo negativo, la violencia, lo misógino, que habla de matar en sus canciones. Unas rimas con Síndromes de Down, rimas anormales, fuera de este planeta, especiales, eso sí es fuerte, eso sí es real. Alguien así sí es real y fuerte versus el discurso que representa mi rival”, agregó.

Entonces, señaló el artista, “está la otra rima, la de cabecear, porque eso ya es una condición, una condición que yo viví”.

“Yo cabeceo. Yo tengo Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD, por siglas en inglés) de toda la vida, al menos en cuatro categorías distintas. Yo cuando escribo muevo la cabeza, cabeceo. Mi papá me detenía, me paraba cuando me veía, porque me quedaba pegao’ cabeceando. Yo sé lo que es eso, lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿porqué convierten esto en algo feo? Es como convertir feo a los desnudos. Aquí yo no me estoy burlando de esa condición, ¡ese es el movimiento que provoca la emoción de una pista de rap bien cabrona! Es la misma energía que a nosotros los que padecemos de esta condición nos pone a movernos. Cuando estoy concentrado o desconcentrado me muevo así. En la escuela me tripeaban, se burlaban de mí, y aunque se podían burlar, eso no quiere decir que el movimiento de por sí es una burla. Es una realidad, mi realidad y la de muchos”, le manifestó a El Calce en uno de los momentos más cándidos de la entrevista.

Residente reiteró que “yo me refiero a mí mismo como un anormal, pero es por ser algo fuera de lo normal”. De hecho, en las redes sociales, además de recibir ataques hubo gente que se entendió a perfección su rima, como esta madre de un niño:

Darlene Michelle, madre de un niño con Síndrome de Down, dijo no sentir molestia alguna con las letras de Residente

“Entonces, este término es uno que antiguamente se había visto como una burla, pues ¡cambiémoslo! ¿Porqué no se puede cambiar el significado? ¿Porqué es políticamente correcto decir que Carlos Correa es un anormal, que un MC tiene rimas anormales y cuando es alguien con Síndrome de Down cambia la palabra? Lo que es anormal es fuera de este mundo, extraordinario, sobresaliente. Entonces, también, recuerda que esto es una canción de rap. Si nos ponemos a contextualizar, entonces que arresten a Tempo, que me dijo que me iba a borrar la cara, que iba a matar a mi hermano y me amenazó de muerte”, prosiguió.

“Son héroes que trabajan por el país”

Residente alabó la gestión de Barea y Molinari con las Special Olympics Puerto Rico: “Son héroes que no todo el mundo conoce, que día a día trabajan por el país. Y sé que estamos de acuerdo en eso de que la palabra anormal se saca de contexto, y que cuando es usada a propósito para insultar es cuando lastima”.

El hermano del Visitante y de ILE se encuentra ahora en Nueva York entrenando para su gira mundial, pero interpuso que tan pronto tenga una oportunidad vendrá a Puerto Rico a reunirse con Barea, Molinari y “con todos esos grandes atletas que ponen nuestra patria en alto”.

El doctor Molinari quizá fue el que mejor resumió todo esto: “La gente con discapacidad intelectual, sea el grado que sea, se encuentra mediante sus talentos. Para nuestros atletas es mediante el deporte. Para René fue la música. Ya nos uniremos y veremos que cosa grande sale de aquí”.