Rey Guillermo de Holanda pilota vuelos de pasajeros de incógnito

El propio Guillermo lo reveló en una entrevista en el diario holandés De Telegraaf, en la que habló de su pasión por volar y relató que se pone a los mandos del avión de pasajeros Fokker 70 dos veces al mes desde hace más de dos décadas.

Guillermo, de 50 años, explicó que los pasajeros no suelen darse cuenta de quién está pilotando su avión porque siempre viste el uniforme y la gorra de la compañía, pero admitió que algunos habían reconocido su voz en la megafonía durante el vuelo.

“Siempre puedo decir que doy la bienvenida a los pasajeros en nombre del capitán y la tripulación, así no tengo que dar mi nombre”, señaló.

En la entrevista, Guillermo explicó que aprenderá a pilotar el Boeing 737 durante este verano, ya que la compañía sustituirá el Fokker 70 con esa aeronave y él quiere continuar con su pasión, que para él es “la mejor forma de relajarse”.

“Tienes un avión, unos pasajeros y una tripulación y eres responsable de ellos. No te puedes llevar tus problemas contigo, tienes que desconectar de todo y concentrarte en algo diferente”, sostuvo.

Guillermo de Holanda, que llegó al trono en 2013 tras la abdicación de su madre, la reina Beatriz, es piloto militar en el 334 escuadrón de transporte del Ejército del Aire holandés y coronel de la Fuerza Aérea.

EFE