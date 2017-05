Representante reprocha canción de Residente

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega, repudió hoy la más reciente composición musical del cantante de música urbana Residente, en la que según el político no vidente se burla de las personas con discapacidades.

En la madrugada de hoy el cantante Residente lanzó una nueva canción, llamada “Mis Disculpas”, a través de las redes sociales, en que hace una serie de manifestaciones dirigidas a diferentes cantantes del género urbano.

En la canción “se hacen desafortunadas frases despectivas sobre los niños y adultos con las condiciones de autismo, síndrome de Down, entre otras. Me siento indignado con el cantante Residente por hacer en su canción alusiones sobre personas con necesidades especiales como método de ‘tiraera’ al cantante Tempo. En Puerto Rico no hay espacio para tales acciones”, dijo el representante.

“Es mi deber ministerial defender a niños y personas con necesidades funcionales ante todo tipo de expresiones que puedan lacerar su dignidad y bienestar emocional. Muchos de las personas con necesidades funcionales en nuestra isla no pueden expresar su indignación y frustración debido a sus condiciones de salud. Es por eso que exijo respeto a ellas y ellos”, agregó el legislador.

Basándose en el título de la canción titulada “Mis disculpas”, el político manifestó que el exponente de música urbana debe ofrecer disculpas a más de 700,000 personas con impedimentos en Puerto Rico “por las alusiones insensibles que utilizó en dichas líricas musicales. Exigimos una disculpa de parte de Residente y que elimine inmediatamente dichas expresiones de su canción”.

El representante aclaró que escucha la música de Residente, pero que no aprueba “expresiones que sean discriminatorias para la población con necesidades funcionales cualquiera que sea su origen. Decepcionado, así me siento con esta canción. Residente tiene más talento que eso, no entiendo porque sucumbió a esto. Espero que se retracte inmediatamente”.