Escuela de Artes Plásticas y Diseño levanta el voto de huelga

El rector interino de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD), Carlos Rivera, anunció hoy la reanudación, a partir del lunes, 22 de mayo, de todas las labores académicas y administrativas, luego de que el Consejo de Estudiantes de dicha institución universitaria emitiera una certificación dejando como nula la huelga iniciada hace varias semanas.

Tras celebrar una asamblea en la que se emitió una votación secreta entre el estudiantado, la presidenta del Consejo de Estudiantes de la EAPD, Perla Alverio, emitió una certificación informando el cese de la huelga.

Según los resultados de la votación, 189 estudiantes decidieron votar en contra de continuar la huelga, mientras que 64 votaron a favor de la paralización de labores. Se informó, además, que cinco estudiantes se abstuvieron de ejercer el voto.

“Todas las labores académicas y administrativas se reanudarán a partir del lunes 22 de mayo de 2017, a las 6:00 a. m., con excepción del Programa de Extensión que deberá iniciar labores a partir de mañana sábado 20 de mayo de 2017”, informó el rector interino, al tiempo que solicitó a los estudiantes que han ocupado las facilidades “que inicien el recogido de sus pertenencias para que el personal de planta física pueda realizar las labores de mantenimiento en los edificios según sean requeridas”.

“Todo estudiante que interese hacer uso de los talleres en el fin de semana para culminar trabajos pendientes deberá comunicarse con el Director de Departamento para obtener la debida autorización”, agregó Rivera en declaraciones escritas.

Tambien informó que “el calendario académico será enmendado para añadir al final del semestre los días de cierre académico. La oficina del Decanato de Asuntos Académicos y Estudiantiles hará llegar a la comunidad los ajustes pertinentes”.

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño es una institución autónoma pública de educación superior al servicio de la cultura y el pueblo de Puerto Rico.

Fundada en 1966, ofrece Bachilleratos en siete concentraciones: Pintura; Escultura; Artes Gráficas; Educación del Arte; Diseño y Arte Digital; Diseño Industrial y Diseño de Modas. Actualmente, es la única institución universitaria en el Caribe acreditada por la National Association of Schools of Art & Design, la Middle States Commission on Higher Education y el Consejo de Educación de Puerto Rico.