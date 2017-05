Oscar López habla con Nicolás Maduro

El expreso político puertorriqueño, Oscar López Rivera, habló ayer, miércoles con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a horas de cumplir la condena de más de 30 años en prisión. Este pasó los últimos tres meses bajo supervisión de grillete en la casa de su hija, localizada en Santurce.

“Un gran abrazo para usted y mucho amor”, fueron las primeras palabras que le pronunció López a Maduro en medio de su llamada telefónica.

“Estaba muy temprano con mi esposa viendo Telesur, veo q eres un hombre muy humilde con una valentía, firmeza, con que defendiste y defiendes la independencia de Puerto Rico. Lo que quería era darte un abrazo a través de esta llamada. Quería darte las gracias por toda la fuerza que das y haz dado a nuestra América buena. Felicidades Oscar”, indicó Maduro en la entrevista que le hizo un medio de ese país a López Rivera.

Mientras, el líder independentista puertorriqueño respondió: “Bueno, señor presidente yo me siento puertorriqueño, pero también me siento venezolano entre cuando y cuando. Quiero que sepa el pueblo venezolano que este boricua ama mucho la justicia y la libertad. Para nosotros, para muchos puertorriqueños, el futuro de Venezuela está en que el pueblo venezolano sea quién decida el destino de Venezuela y no Estados Unidos”.

Por su parte, el periodista deportivo Héctor Vázquez Muñiz arremetió en contra de López Rivera a través de su cuenta de Twitter por esta llamada telefónica entre López y Maduro. “Un individuo que alcagüetea y respalda al dictador y opresor d Maduro en la bendita Venezuela NO me representa. Mucho menos merece homenajes” (sic.).

Oscar López Rivera fue condenado en 1981 a 55 años de prisión por conspiración sediciosa ante vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y, posteriormente, a otros 15 por presunto intento de fuga. De ellos, cumplió 35 años en cárceles estadounidenses, 12 en confinamiento solitario. El pasado 17 de enero recibió una conmutación de sentencia por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. También es veterano de la Guerra de Vietnam, donde estuvo un año y recibió una medalla por su labor.

Oscar López habla con el pdte. Nicolás Maduro. “El pueblo venezolano es el que define el destino de Venezuela”

Video por: Telesur pic.twitter.com/aMDJEIx8OV — Radio Isla 1320 (@radioislatv) May 18, 2017

