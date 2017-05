El alero de los Spurs de San Antonio Kawhi Leonard no jugará en el segundo partido de la serie final de la Conferencia Oeste ante los Warriors de Golden State. El dirigente de los Spurs Gregg Popovich confirmó la ausencia de su cañón principal. Leonard se lastimó el tobillo en la derrota del primer partido el pasado domingo.

La lesión ocurrió en el tercer parcial de la victoria de los Warriors de 113-111. En ese momento, los Spurs tenían ventaja de 78-55 y Leonard era el mejor anotador del partido con 26. En un intento de tiro brincado, Leonard se lastimó al pisar el pie del centro Zaza Pachulia, quien salió a defender el tiro. El alero inmediatamente cayó al suelo y se agarró la pierna en dolor. Salió del partido y no regresó. Los Warriors procedieron a superar a los Spurs con avance de 58-33 por el resto del juego y salieron por la puerta ancha.

No contento con lo sucedido, Popovich arremetió contra Pachulia después de anunciar que los Spurs estarían sin Leonard para el segundo juego de la serie.

“¿Cuán difícil sería para ellos si (Stephen) Curry no jugara? No estoy contento. Un cierre defensivo de dos pasos con tu pie de frente no es apropiado. Es peligroso, es antideportivo y no es algo que se hace. Este individuo particular tiene precedente con este tipo de acción”, expresó Popovich en una rueda de prensa. “Eso es una jugada que la liga ha prohibido por años y revisan constantemente”, agregó.

La jugada ha generado una ola de reacciones de expertos, analistas y fanáticos señalando que fue “sucia” o “a propósito”. Irónicamente, el lesionado Leonard no piensa que Pachulia lo hizo para lastimarlo.

“¿Que si pisó por debajo a propósito? No. Él solo estaba defendiendo el intento”, comentó Leonard.

Por su parte, Pachulia defendió la jugada. “Es estúpido que piensen eso. Odio ver que alguien se lastime así. Yo soy un atleta también”, indicó el centro. “Hice lo que se supone y defendí el intento. No sabía que estaba en el piso hasta que viré”, añadió.

Leonard se lastimó el mismo tobillo en la serie de segunda ronda ante los Rockets de Houston. Se perdió parte del cuarto parcial y el tiempo extra del quinto juego y se perdió el sexto juego. Los Spurs ganaron ambos para ganar la serie, 4-2.

Los Warriors tienen ventaja de 1-0 en la serie.