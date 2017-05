Romero presenta legislaciones en favor de comunidad extranjera

El senador Miguel Romero Lugo, anunció hoy la radicación del Proyecto del Senado 511, que busca enmendar el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI” para extenderle el derecho al voto a aquellas personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos, pero tienen su domicilio en Puerto Rico y poseen un estatus migratorio de residente legal permanente.

“La Constitución de los Estados Unidos de América no dispuso requisitos de elegibilidad para ser un elector en una elección federal y, mucho menos, para ser un elector en una elección estatal. Esta le otorgó amplia discreción a los estados para que estos establecieran los requisitos de elegibilidad para ser un elector. Como ejemplo de lo antes mencionado, podemos destacar el Artículo I, Sección 2 de la Constitución Federal, que dispone que, para votar por los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los electores deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad electoral preceptuados en el estado de residencia de dicho elector”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

“El Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1996 legislación para prohibir que personas que no tuvieran ciudadanía de los Estados Unidos pudieran votar por un oficial electo federal. Dicha legislación incluyó el cargo de Comisionado Residente de Puerto Rico. No obstante, surge del propio estatuto federal, que en nada impide que los estados permitan que las personas sin ciudadanía estadounidense puedan votar en eventos electorales puramente estatales”, añadió.

Los requisitos para ser “Elector Residente” son: (1) al momento de la inscripción, concurrentemente haber tenido permiso de residencia legal permanente emitido por el Gobierno de los Estados Unidos de América y estado domiciliado en Puerto Rico por al menos un año; (2) tener dieciocho años de edad a la fecha del evento electoral programado; (3) no estar incapacitado legalmente; (4) dominar el idioma español o inglés; (5) manifestar su intención de permanecer en Puerto Rico; (6) el Elector Residente deberá presentar declaración jurada ante notario público en la Isla donde establezca que cumple con los requisitos antes mencionados.

A su vez, Romero radicó los Proyectos del Senado 462, que enmienda la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, para que los residentes extranjeros con estatus migratorio de residente legal permanente puedan recibir la cobertura del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico luego de haber estado domiciliados en Puerto Rico por un periodo de dos años. El costo de la cubierta para estos beneficios médicos será sufragado exclusivamente con fondos del gobierno de Puerto Rico y, luego que éstos residentes cumplan cinco años de domicilio en la Isla se podrán utilizar fondos federales.

Esta Ley entraría en vigor el 1 de julio de 2019 (fecha en que debe estar balanceado el presupuesto), ya que el Plan Fiscal de Puerto Rico presentado ante la Junta de Supervisión Fiscal dispone que el déficit estructural del gobierno debe ser eliminado entre los años fiscales 2018 y 2019.

Por otra parte, Romero Lugo, anunció la radicación del Proyecto del Senado 463, que crea la Ley para establecer el derecho al cuidado prenatal, parto y postparto para Embarazadas medico indigentes en Puerto Rico.

El Senador indicó sobre esta medida que “una de las poblaciones más vulnerables, en lo que acceso de servicios de salud se refiere, y con mayor riesgo la componen las mujeres embarazadas medico indigente con status migratorio indefinido y sus infantes recién nacidos. Independientemente del “status legal migratorio” de la mujer embarazada, ésta debe recibir el cuidado adecuado durante el embarazo con el propósito, entre otros, de evitar complicaciones adicionales, que pueden afectar la criatura y su futuro desarrollo”.

“Los extranjeros en Puerto Rico son una parte fundamental de nuestro desarrollo económico y social y tienen que ser tratados igual que todo puertorriqueño que aporta a nuestra sociedad. Si el gobierno pide igualdad de derechos en el Congreso y pedimos no ser discriminados no podemos discriminar con aquellos que no importa su status migratorio pagan y contribuyen igual que nosotros”, sentenció.