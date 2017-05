Ultimátum del DTOP al servicio de Uber en P.R.

Ante la amenaza de la Alianza de Transportistas de paralizar hoy los servicios sobre ruedas a causa de conflictos con las redes de transporte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) advirtió a Uber que podría suspenderle el servicio.

El ultimátum a la empresa que ofrece transportación a través de una aplicación móvil surge ante los problemas que confronta el DTOP por los conductores que violan las áreas restringidas por la Ley 282.

La cual, en un principio, prohibía el recogido de pasajeros en los aeropuertos, muelles, hoteles y estaciones de taxis reconocidos por Turismo.

En una misiva a la compañía, el secretario Carlos Contreras expuso que continúan manteniendo problemas con los conductores de Uber, por lo que dieron hasta la tarde de ayer para “apagar la aplicación en las áreas definidas en los mapas de la orden administrativa 2017-03”. Se establece que, de no cumplir con lo requerido, se le suspenderá el servicio.

Metro supo que los conductores de Uber están ajenos a los mencionados mapas, que ahora incluyen toda la isleta de San Juan, Condado, Miramar e Isla Verde.

De hecho, ayer Uber no reaccionó a los reclamos del DTOP y, pasadas las 10:00 de la noche, Metro supo que la compañía aún no había emitido ninguna notificación a sus conductores.

La acción del DTOP surge luego de que la Alianza de Transportistas anunciara que ayer paralizarán sus servicios hasta las 4:00 de la tarde, cuando reclamarían al DTOP que suspendiera la aplicación ante las infracciones de los conductores.

José Poupal, portavoz de la alianza que reúne a diversos medios de transporte, indicó a Metro que, de no bloquear la aplicación, los camioneros cesarán sus operaciones a partir de esa hora si no hay acción de parte del Gobierno. Añadió que igualmente los taxistas decretarán una asamblea permanente si no responden a sus reclamos. Antes de esa hora, la matrícula de transporte turístico se congregará frente al Cuartel General de la Policía, donde esperan que la superintendente Michelle Hernández ratifique su compromiso de intervenir con los conductores de Uber que violenten la Ley 282.

En ese sentido, Poupal indicó que en un periodo de cuatro horas la Uniformada había intervenido con diez personas tan solo en el área de Condado.

El presidente del gremio Protege expuso que los camioneros están preocupados también porque temen que llegue a Puerto Rico una aplicación similar a Uber, pero de camiones.

Indicó que lo mismo surge con las grúas, que son víctimas de una aplicación que Poupal aseguró es ilegal.

La pugna entre Uber y los taxistas se desató desde la llegada de la empresa a Puerto Rico, pues los transportistas turísticos denunciaron que se trataba de una competencia desleal, pues, aunque atienden al mismo público, Uber es regulado por el DTOP y los taxistas por Turismo, quienes les exigen más requerimientos. No obstante, el pasado lunes, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, anunció que el Gobierno presentó un proyecto para pasar toda la jurisdicción de transporte a la Comisión de Servicio Público.