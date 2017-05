Jay Fonseca a Fortuño: No me disculpo; usted ha cabildeado en el Congreso

El analista político Jay Fonseca reaccionó hoy a la carta que le enviara el exgobernador Luis Fortuño al presidente de Telemundo Puerto Rico José Cancela por una supuesta información falsa que divulgó Fonseca.

En la misiva Fortuño asegura que Fonseca en su segmento del programa “Día a día”, sostuvo que Fortuño es un “cabildero republicano para los bonistas”.

Sobre este asunto Fonseca procedió a presentar en el programa de Telemundo un informe oficial de cabilderos de la firma para la que trabaja actualmente Fortuño: “Steptoe & Johnson” donde indica que “en esa firma son cabilderos de la deuda de P.R., de acreedores de Puerto Rico” y que aunque “él (Fortuño) no está personalmente en la lista, la firma de él sí”.

Además mostró otros reportajes periodísticos de cuando Fortuño era gobernador de P.R. que evidencian sobre su rol de cabildero en el Congreso, de la deuda de P.R. y de fondos de salud.

Ante esto Fonseca le insistió al exgobernador que quería saber “cuándo fue la última vez que usted se comunicó con Andrew Rosenberg que es de los famosos GO’S o bonistas que tienen 15 millones de dólares en bonos del gobierno de Puerto Rico. Dos, cuándo fue la última vez que usted se comunicó con Héctor Negroni del grupo Ad-Hoc, también quiero que me diga si usted le consiguió alguna entrevista a Jorge Grana en el Congreso de EE.UU. y a con qué grupo de bonistas trabaja Jorge”.

También aclaró que “Él (Fortuño) dice que no visitó personalmente a Raúl Labrador, ciertamente señor exgobernador usted estaba en P.R. durante esos días, en ese sentido; que yo dije que usted estaba en el Congreso obviamente usted no estaba en el Congreso, usted estaba en P.R. siendo operado, pero añado Gobernador, que no hay que estar físicamente en un lugar para uno cabildear”.

El investigador de Jay y sus Rayos X declinó disculparse públicamente con el exgobernador por sus expresiones sobre este asunto. “No me disculpo por una simple y sencilla razón usted ha cabildeado en el Congreso sobre estos asuntos, si usted me quiere desmentir aquí está el espacio, yo le hago las preguntas y si quiere contesta”, finalizó.