Desfile Nacional Puertorriqueño defiende participación de Oscar López

NUEVA YORK (AP) — Organizadores del multitudinario Desfile Nacional Puertorriqueño, que se celebra cada junio en Nueva York, defendieron el viernes su decisión de incluir en el evento a un nacionalista boricua que pronto terminará de cumplir sentencia por su papel en una violenta lucha por la independencia de Puerto Rico.

Voceros del desfile enviaron una declaración a The Associated Press explicando los motivos de su decisión después de la controversia generada por invitar a participar a Oscar López Rivera y otorgarle la distinción de Prócer de la Libertad. “La participación de Oscar no significa un respaldo a la historia que llevó a su detención, ni ninguna forma de violencia”, señaló el documento. “Más bien es el reconocimiento a un hombre y a la lucha de una nación por su soberanía”.

López fue miembro del grupo ultranacionalista Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), que se atribuyó más de 100 atentados con explosivos en edificios públicos y comerciales durante las décadas de 1970 y 1980 en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. El ataque más notorio del grupo mató a cuatro personas e hirió a más de 60 en la emblemática Taberna Fraunces de Nueva York en 1975. López no fue condenado por ninguna participación en el atentado, pero algunos aún lo consideran responsable por sus vínculos con el grupo ultranacionalista.

Tras pasar 35 años en la cárcel, el expresidente Barack Obama conmutó su sentencia y en febrero dejó la prisión en Indiana para volver a Puerto Rico y quedar en arresto domiciliario. Se espera que quede libre el 17 de mayo.

Un grupo de puertorriqueños no identificado realizó una petición en internet que de momento ha recopilado 1.130 firmas para solicitar que el desfile revoque el título de Prócer de la Libertad a López, argumentando que se trata de “una persona convicta por hechos que directa o indirectamente tuvieron que ver con grupos terroristas”. En contraste, otra petición que de momento cuenta con 1,081 firmas pide que el desfile sea liderado por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y por López, a quien describen como héroe nacional.

En su declaración, el desfile destacó que quiere honrar la lucha de muchas personas que contribuyeron a la conmutación de su sentencia.

“Al mismo tiempo, queremos compartir la historia de Oscar López Rivera, la seria situación colonial de Puerto Rico y las preguntas de identidad que siguen surgiendo, incluso hoy en día”, señala el comunicado.

Portavoces del desfile dicen que aproximadamente un millón y medio de personas acuden a ver la festividad cada año en la Quinta Avenida de Manhattan.