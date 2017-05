Luz Nereida indignada con estudiantes de la UPR

La reportera de “Noticentro” (Wapa TV), Luz Nereida Vélez, se mostró humillada e indignada con algunos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

hoy decidí hablar porque ya no puedo callar más … me siento indignada y humillada que cada vez que me toca ir a cubrir un evento de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tengamos la prensa que ser objeto de insultos de que se nos quiera sacar del lugar o que nos tilden de prensa amarillista o de prensa corporativa como me llamaron ayer. Yo soy producto de la universidad si cuando antes el Recinto de Mayagüez se llamaba CAAM o sea Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas…. allí estudie Pre-Médica e hice un bachillerato en Biología con un minor en Química y me siento muy orgullosa de ello al igual que muchos egresados”, fue parte del mensaje que colgó la comunicadora en su cuenta de Facebook.

Vélez cuestionó, además, a los universitarios que cómo esperan recibir el apoyo del pueblo si toman decisiones “en cuartos oscuros”.

“Los estudiantes piden el apoyo del pueblo y como lo van a obtener si desean tomar decisiones en cuartos oscuros, donde nadie los vea, a escondidas o es que prefieren tener al pueblo falto de información, ignorante ante lo que sucede? Si es así buscan manipular …. porque el desconocimiento y el no conocer hace a un pueblo manipulable. Les digo algo yo en todos estos años he cuidado mi credibilidad, lo que digo, nunca hago noticia para favorecer a unos u otros… informó lo que sucede y en este caso no es la excepción”.

