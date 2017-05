Johnny Méndez: la Junta no puede ir por encima de la Constitución

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez dijo el miércoles que no está de acuerdo con la determinación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de acogerse al Título 3 de la Ley PROMESA.

“Yo nunca estuve de acuerdo con la Junta de Control Fiscal. No estoy de acuerdo con una imposición tan burda. Pero la realidad es que tenemos dos opciones: o pelear en contra de la Junta o aceptar el proceso que estableció el gobierno federal. Yo me he reunido con (José) Carrión, con la señora (Natalie) Jaresko buscando alternativas”, dijo Méndez a preguntas de la prensa.

Méndez insistió en la potestad que tiene la Cámara de Representantes para evaluar el presupuesto, a pesar de que la JCF ha devuelto al gobernador el documento fiscal para su evaluación.

“Nosotros vamos a evaluar el presupuesto. La prerrogativa final de aprobar ese presupuesto está en la Cámara de Representantes y nosotros no vamos a huir a esa responsabilidad”, mencionó.

“Nosotros nos vamos a tomar el tiempo que corresponda. La Ley PROMESA no puede en contra de la Constitución de Puerto Rico. Porque si va en contra de la Constitución, entonces queda desenmascarado que ese documento no vale ni el papel en que lo firmaron”, añadió.

El presidente cameral se reservó el derecho de enmendar el proyecto del presupuesto, a pesar de lo que disponga la junta.