Cámara investigará cierre del Fortín San Gerónimo en Condado

La pasada administración abandonó a su suerte el histórico Fortín San Gerónimo del Boquerón, ubicado en la entrada de la Laguna del Condado, pese a que el mismo se encontraba en pleno proceso de restauración.

La denuncia la hizo el presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, Guillermo Miranda Rivera, quien arremetió contra la administración del Partido Popular Democrático (PPD) por haber desperdiciado millones de dólares en mejoras hechas a la venerable instalación, al mismo tiempo que anunció una pesquisa sobre este despilfarro de fondos públicos.

“La pasada administración despilfarró millones de dólares en obra ya terminada que se hizo comenzando en el año 2011 y la cual culminó a principios del 2013, cuando decidió cerrar el Fortín, a pesar de que todavía faltaban obras que hacer y las cuales ya el gobierno federal estaba dispuesto a apoyar. El apresurado y totalmente innecesario cierre de este fuerte de la época española hizo que los trabajos que ahí se realizaron se perdieran por falta de continuidad”, comentó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) mediante un comunicado de prensa.

Las expresiones del líder estadista surgen luego de haber recibido una carta del director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, en la cual se confirma el cierre de la facilidad y el alto costo que tuvo el mismo en las labores de restauración que se necesitan hacer para abrirlo al público.

“Cuatros años de dejadez por parte de la pasada administración echaron para atrás la primera fase de rehabilitación del Fortín. La primera fase consistió de renovar los sistemas de agua, alcantarillado, electricidad y telefonía. Estos trabajos fueron terminados el 27 de enero 2013. Después de esto iba a comenzar la segunda fase, que incluía la restauración de las paredes y techos, así como la cara interior y tope de la muralla. También se iban a reparar pisos, puertas, ventanas y portones. Pero la parte más importante era la rehabilitación del puente que conecta al Fortín, la cual dejaron en el aire”, añadió Miranda Rivera.

Ante cuatro años de abandono total, la nueva administración tiene ahora que instalar rocas y sacos de arena alrededor de la base del puente, pues la erosión está causando que el mismo ceda.

Según explicó el legislador, esta fase remediaría, la cual está bajo evaluación, no hubiese sido necesaria del anterior gobierno no haber decidió paralizar los trabajos. Aunque el costo de la misma todavía no se conoce, Miranda Rivera entiendo que superaría los $500,000.

La nueva administración del PNP busca costear los gastos de la segunda fase, incluyendo la parte de rehabilitación temporera del puente, al igual que la tercera y última fase, la restauración de las superficies exteriores de las murallas y la inyección de relleno fluido en áreas socavadas, mediante una propuesta al programa federal ‘Save America’s Treasures’(SAT).

“La rehabilitación del puente es un trabajo, que según nos informan, tiene que ser coordinado con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Esta administración si cree en los patrimonios de Puerto rico y es por eso que se están haciendo gestiones con el National Parks Services para que ayude a restaurar el Fortín San Gerónimo, el cual volverá a brillar”.