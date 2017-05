Comercios abiertos: una realidad en el Día de las Madres

San Juan- Puerto Rico vivirá el próximo domingo, por vez primera, un Día de las Madres con comercios abiertos, histórico reclamo de la patronal que será posible gracias a la reforma laboral del Gobierno de Ricardo Rosselló que modificó la normativa que regula los días festivos.

Compañías multinacionales como Burlington o Sam’s Club confirmaron hoy a Efe que a diferencia del tradicional cierre de sus establecimientos en un día considerado “sagrado” por el sentido familiar que tiene esta fecha en Puerto Rico abrirán sus puertas el próximo domingo.

Rosselló firmó a las semanas de tomar posesión en el cargo la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, con lo que derogó en su totalidad la Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales del 1989, conocida popularmente como Ley de Cierre.

Esa normativa prohibía, entre otras muchas medidas laborales, abrir los días de Año Nuevo, Reyes, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, Día de los Padres, de elecciones, Acción de Gracias, Navidad y el Día de las Madres.

El cambio supondrá un cambio drástico en Puerto Rico, ya que hasta la fecha el Día de las Madres era un día para pasar en familia en el que las calles amanecían desiertas.

El presidente de la patronal Cámara de Comercio de Puerto Rico, David Rodríguez, dijo a Efe que considera que se trata de una medida positiva, ya que su organización aboga por la libre empresa y porque sea el mercado el que se autorregule.

“Pensamos que lo idóneo es dejar libertad a cada empresario”, dijo Rodríguez, para quien un excesivo número de normativas no hace sino convertirse en un detrimento para la actividad económica.

El líder de la patronal subrayó que desde hace años la Cámara de Comercio luchaba por poner fin a la Ley de Cierre, por lo que interpreta como un paso adelante la medida para sus asociados.

Aunque la normativa permite la apertura del Día de las Madres se trata de una posibilidad que no todas las compañías van aprovechar.

Representantes de Plaza Las Américas y The Mall of San Juan confirmaron a Efe que no abrirán sus puertas el domingo, salvo el área de restaurantes y cines, lo que supone que los dos principales centros comerciales de San Juan y todo Puerto Rico no se acojan a la medida.

El presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, Miguel Ángel González, dijo que no favorece la apertura de los comercios en esa destacada fecha porque se trataría de un golpe contra una costumbre arraigada.

Hasta el presente, la Ley de Cierre prohibía a los establecimientos comerciales que tuvieran 25 empleados o más abrir al público durante el periodo de 5 da 11 de la mañana los domingos, a lo que hay que sumar ahora los nueve días festivos antes enumerados.

La Ley de Cierre, originalmente, se promulgó como un instrumento de protección a los trabajadores, aunque durante los años se fueron aprobando enmiendas como resultado de los cambios

sociales y económicos que ha experimentado Puerto Rico.

Rosselló anunció el pasado 26 de enero la aprobación de la conocida coloquialmente como reforma laboral, paquete de medidas legislativas que además de afectar a horarios y días de apertura del comercio modifica los beneficios para empleados nuevos.

“Esta ley le va a permitir al pequeño y mediano comerciante crecer y crear empleos”, dijo Rosselló sobre la nueva normativa que en su opinión promueve el desarrollo económico de la isla caribeña.

La nueva normativa establece, entre otras medidas, un período de prueba para los empleados de nueve meses, aunque en el caso de los profesionales especializados el plazo de prueba es de hasta 12 meses.

Además, permite a los empleados acordar voluntariamente horarios flexibles y reconoce por primera vez el derecho de las madres lactantes con empleo a tiempo parcial para que tengan 30 minutos de lactancia por cada 4 horas.