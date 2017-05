Sangre pasional une a españoles y puertorriqueños

La actriz española María León, quien se encuentra en Puerto Rico como invitada especial de la II Semana del Cine Español, dijo hoy que los españoles y los puertorriqueños comparten “la sangre de la pasión y la vida” para plasmar historias en filmes y así resaltar más su cultura.

“Lo que se ve en Puerto Rico es sangre que siempre ha tenido España: sangre de pasión, de vida, ganas de crecer… contar que hay mucho talento, no solo en el artístico, sino en lo técnico, historias para contar”, expresó hoy León en una rueda de prensa en Fine Arts Cinema Café de Miramar, en San Juan.

“Creo que esa es la sangre que tanto hay en Puerto y España, pero las ganas es lo más que se nota y eso es algo que tenemos que tener todos para mover la cultura”, agregó la artista andaluza de 32 años.

La también hermana del actor, productor y director Paco León enfatizó que lo importante de una película no es que el protagonista salga “guapo”, sino “que cuente una buena historia”, dando como ejemplo a “La voz dormida”, cinta que le valió en 2011 el premio a Goya a Mejor actriz revelación.

“La historia es de lo que quieras contar o transmitir, pero que tenga una sensación para una reacción. En ‘La voz dormida’, no solo fue importante por los premios que obtuve, sino que cuenta una historia”, resaltó la actriz.

“La voz dormida”, dirigida por Benito Zambrano, es un drama basado en la novela homónima de Dulce Chacón, que narra la historia de cuatro mujeres presas durante la posguerra española.

En “La voz dormida” lo que prevalece es el amor: entre dos hermanas, entre compañeras de prisión y entre personas con una misma ideología.

“Cuando hice esa película no sabía tanto ni me habían contado tanta verdad. Y cuando supe más, me impliqué más con mi país. Fue un viaje muy importante, no solo de lo que es el país, sino lo que soy yo. Ese cine es maravilloso, con la visión de que la gente tenga una realidad de donde viene”, abundó León.

Con 11 años de carrera en teatro y cine, así como en televisión -donde participa de una de las series más vistas en España actualmente, “Allí abajo”-, León sostuvo que una de las herramientas positivas que tiene la pantalla del cine “le da la oportunidad a la gente de viajar” al lugar donde se proyecta el filme.

Esa oportunidad “de viajar” a cualquier país a través de una película es lo que ha llevado a que el cine español en Puerto Rico tenga éxito.

Es por ello que la empresa Wiesner Distributor organiza desde el jueves hasta el próximo día 10 la II Semana del Cine Español de Puerto Rico, donde se presentarán siete estrenos.

“El interés cultural de Puerto Rico es rico. Hay ganas de mover la tierra y crecer la hierba. Siempre queremos que sea rico y fresco. En ocasiones es difícil de hacer para que vean el esfuerzo, pero hay que seguir intentando hacer cosas buenas y es admirable”, destacó León.

Esta es la segunda visita de un miembro de la familia León a Puerto Rico, pues Paco León fue el artista invitado a la I Semana del Cine Español el año pasado.

“Me siento muy latina. Al llegar acá, sentí que había venido antes. No he tenido ni ‘jet lag’. Paco me mandó un mensaje desde la Feria de Sevilla diciendo: ‘Hermana, eso es tierra de buena gente"”, contó la actriz andaluz, quien aprovechará su visita a Puerto Rico para visitar algunos de los lugares más turísticos de la isla.

Igualmente, el próximo lunes se presentará en Fine Arts Popular Center en Hato Rey “Carmina o revienta”, dirigida por Paco León.

Luego, el próximo miércoles -día de clausura del festival de cine, se exhibirá “Los miércoles no existen”, en la que participa María León.

En opinión de la actriz, el título de dicha película es porque “hay un día en la vida no funciona y no se sabe porqué”.

“Piensas que eres tú, pero es el día, por líos, la pareja, inseguridades. Siempre hay un día para equivocarnos, y no queremos equivocarnos. El pensar tanto a veces no es bueno y por eso es bueno que un día no exista”, reflexionó.