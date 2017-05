Sorprendida Keleher por planteamientos que escuchó para que no cerraran escuelas

La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, habló el viernes sobre los alegatos que más le llamaron la atención durante el proceso de discusión para el cierre de las 179 escuelas.

“Lo más preocupante fue que hubo situaciones en las cuales personas utilizando excusas terribles querrían dejar sus escuelas abiertas. Sé que hay una sensación de pertenencia de que la escuela ha estado por 50 años, por 100 años, por no sé cuántos años, pero está en terribles condiciones y los niños no están aprendiendo”, dijo la secretaria en conferencia de prensa.

“Otro asunto que vi fue la resistencia que había en algunas comunidades para trabajar juntas. Si yo tengo una población de estudiantes de educación especial, que se beneficiarían de estar en un edificio de mayor tamaño y moderno y alguien se atreve a decirme que no los puedo mudar, tengo un problema con eso. Tengo un problema con que alguien me diga que mi escuela es de excelencia y tengo buen aprovechamiento académico y no quiero que me muden a esos maestros a una escuela grande para que otros niños se beneficien de eso. Que alguien me diga que no a eso, me da problema”, añadió.

Señaló que en el proceso se comunicó con los alcaldes para que sometieran propuestas y supuestamente la mayoría de los ejecutivos municipales no atendió la solicitud.

Keleher mencionó que las escuelas que, en el proceso de consulta con la comunidad escolar, el 50 por ciento estuvo de acuerdo con los cambios, el 31 por ciento objetó el cierre, 10 por ciento pasará por una segunda fase (que tendrán que recibir mejoras de infraestructura antes de consolidarlas) y 9 por ciento no se recomendó el cierre. En este último renglón, se tomó en cuenta la distancia que tienen a otra facilidad cercana.

Del listado original de 184 escuelas, se sacaron 5 luego de que la comunidad escolar se diera cuenta de que estaban en la lista de cierre y enviaron información a Educación que llevó a la secretaria a cambiar de opinión.

Keleher mencionó que el proceso para presentar alguna objeción con el cierre de escuelas, los padres tendrán que presentar las quejas a los maestros y la comunidad escolar, quienes se la harán llegar a los líderes sindicales y estos al Nivel Regional, para que llegue a oídos de la secretaria.

Lista de Escuelas Que Consolidan y Escuelas Receptoras by Metro Puerto Rico on Scribd