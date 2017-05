Sindicatos no pueden garantizar presencia de encapuchados en próximas actividades

Los organizadores de la marcha y protesta del primero de mayo, alegaron el miércoles, que, durante la actividad que ellos convocaron y de la cual se responsabilizaron, no hubo personas con el rostro cubierto.

Eric Sevilla, de la Unión General de Trabajadores (UGT), y encargado de la logística y seguridad de la actividad, insistió en que no le correspondía al grupo que convocó, atender la presencia de personas con los rostros tapados.

“No es a nosotros a los que nos corresponde bregar con los encapuchados. Tampoco entrar en si la ley, que de alguna manera lo prohíbe, es justa o injusta. Le corresponde eso a los que tienen que hacer valer la ley. A nosotros nos corresponde convocar, movilizar y adelantar los objetivos de la protesta”, dijo Sevilla en conferencia de prensa.

Por su parte, José Torres, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dijo que “a mí me gustaría que el gobernador le quite la capucha al presupuesto que lo tiene tapado. Que le quite la capucha a la deuda de nosotros, que no la quiere auditar. Si vamos a criminalizar lo de las capuchas, ese es nuestro planteamiento”.

Entretanto, Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), rechazó con insistencia que las personas que cometieron los incidentes violentos, fueran parte de su actividad o que incluso, marcharan en algún momento con ellos.

Descartó que alguno de los sindicatos u organizadores de la actividad vaya a ayudar en la defensa de los arrestados.

Irene Maymí, junto a los organizadores de la actividad anticiparon actividades adicionales de protesta y no descartaron participar de algún evento el 11 de junio, día en que se celebrará en Puerto Rico un plebiscito de estatus.

“Todo el mundo sabe que nosotros convocamos a un boicot al plebiscito, por lo tanto, esa actividad ya fue convocada”, expuso.