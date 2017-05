Citados al Tribunal líderes del movimiento estudiantil de UPR Utuado

El Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial de Utuado declaró hoy “no ha lugar” la solicitud de entredicho provisional que radicó la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Utuado para que se ordenara un cese y desista a los líderes del Movimiento Estudiantil de la institución que, de acuerdo a la demanda radicada, impiden la entrada y salida del campus, aún luego de que los estudiantes en Asamblea decidieron levantar el voto de huelga.

Según la respuesta del Tribunal, el “no ha lugar” se declaró “por no cumplir con los requisitos necesarios para su expedición”. No obstante, los implicados en la demanda fueron citados para el 5 de mayo a las 9:30 de la mañana, a una vista para determinar si procede o no la concesión de los remedios solicitados.

La UPR en Utuado demandó a un grupo de estudiantes para exigir que se permita el acceso al recinto.

La demanda, jurada por la rectora Raquel Vargas Gómez, es dirigida a Adrián Rosario Emanuelli, Marayale Hernández Rodríguez, Jesef Reyes Morales y otros estudiantes que “obstaculicen la entrada y salida del campus”.

Según el documento, estos son líderes del Movimiento Estudiantil del recinto.

“El remedio solicitado está estrechamente diseñado para impedir que se obstaculice la entrada y la salida del campus y para procurar alcanzar el interés gubernamental significativo de garantizar el orden y la disciplina en el foro universitario”, expresa la demanda presentada al Tribunal de Primera Instancia.

Se había pedido, además, que los codemandados cesen y desistan de “continuar incurriendo en actuaciones ilegales para impedir el libre acceso a los predios de la UPRU”.

La demanda surge luego de que los alumnos determinaran en asamblea estudiantil, levantar el voto de huelga en el recinto.

El Movimiento Estudiantil de Utuado, por su parte, denunció que en la Asamblea no estaban dejando entrar a todos los alumnos.