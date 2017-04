John Wall anota 42 puntos y Wizards eliminan a Hawks

John Wall tenía esa mirada característica en el entrenamiento de la mañana.

Bradley Beal sabía que iba a ser una gran noche para la estrella de Washington.

Wall anotó 42 puntos _un récord personal en playoffs_ y los Wizards resistieron un furioso embate de Atlanta para eliminar a los Hawks el viernes por 115-99 y quedarse con la serie de primera ronda en seis partidos.

“Se veía que estaba afinado”, comentó Beal. “Estaba listo. Simplemente nos alimentamos de eso”.

A Beal tampoco se le dio mal, con otros 31 puntos.

