​Aterradora manera de generar consciencia sobre higiene bucal

Esta escultura de los dientes humanos aterroriza a los pacientes en la sala dental en la clínica San Petersburgo. Los pacientes están siendo asustados por una escultura aterradora hecha de dientes humanos en exhibido en la sala de espera en la clínica dental buena en San Petersburgo. La escultura se encuentra actualmente en exhibición en la clínica ‘Good Dentist’. Un ortodoncista practicante en la clínica, Emil Aghajanyan, explicó que “la idea detrás de esto es crear algo que recordara a la gente que es necesario cepillarse los dientes y cuidar las cavidades dentales”.”Nunca te podrá agradar, tan solo mira como es, pero su tarea principal es asustar, hacer que la gente piense”, dijo Aghajanyan, agregando que “También es un recordatorio de lo asqueroso que se ve una persona cuando no atiende su higiene bucal, no cuidan sus dientes y tienen mal aliento”. Un total de 403 dientes removidos y no deseados fueron recolectados por la artista Mariana Shumkovato para crear la pieza, que forma parte de una campaña en toda la ciudad llamada ‘Dientes para la Salud’ por las autoridades sanitarias locales. Se está discutiendo la posibilidad de trasladar la escultura a un museo.