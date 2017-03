Protestarán mañana durante reunión de la Junta de Control Fiscal

Un total de 10 organizaciones convocaron a una manifestación frente al edificio Alexander Hamilton en la Ciudad de Nueva York, lugar en el que la Junta de Control Fiscal realizará mañana su quinta reunión, en la que pretender certificar un Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico.

Según una comunicación escrita, el grupo expone que se manifestará en el mencionado edificio a partir de las 7:30 a.m. La reunión de la JCF está pautada para las 9:00 a.m. Las organizaciones participantes son A Call to Action on Puerto Rico, Comité Boricua en la Diáspora (ComBo), Jornada se Acabaron las Promesas, Frente Socialista – Comité de NY, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Partido Nacionalista – Junta de Nueva York, Partido Revolucionario de los Trabajadores (as) y Pro Libertad Freedom Campaign.

“En Puerto Rico se están dando muestras de movimientos sociales en las calles exigiendo un cambio y que no sean los sectores más marginados los que sigan pagando la crisis de los malos gobiernos y de una economía que sigue siendo explotada por los grandes intereses de Wall Street. Cada vez son más las manifestaciones y las exigencias de justicia de movimientos estudiantiles, feministas, de lucha ambiental y agroecológicos, además del sector sindical, que están dando cátedra de liderato, lucha y resistencia en las calles. Las y los boricuas de la diáspora rebelde, militante y cimarrona, somos parte de esta lucha del pueblo y sabremos incrementar las exigencias de justicia y resistencia también en los Estados Unidos”, aseguraron.

De igual forma, indicaron que en la manifestación exigirán lo siguiente: