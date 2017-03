Gobierno rechaza hacer enmiendas al plan fiscal

El representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez, aseguró que la administración no hará las enmiendas requeridas por la Junta para certificar el plan fiscal debido a que, a su juicio, las proyecciones del ente son erróneas.

Sánchez explicó en conferencia de prensa que enviarán una carta en la que explicarán los puntos que entienden no son correctos de las proyecciones de la JCF. También exhortó al ente federal a “ser claros” y decir si certificarán su propio plan.

“Sencillamente, no se sostiene lo que están haciendo, a menos que eso sea un subterfugio para aprobar un plan que ya tienen”, destacó el funcionario.

“El poder que ellos tienen la ley se lo da, pero nosotros no perdemos la esperanza de que la sensatez va a reinar y que puedan ver que van a tomar decisiones basados en una metodología que no es correcta”, expresó el funcionario.

El representante del Gobierno ante la JCF realizó, junto con miembros gubernamentales y asesores de la firma Conway Mackenzie, un resumen de los datos que incluyeron en el plan fiscal, a la vez que repudiaron las proyecciones de la Junta.

Por su parte, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, mencionó en la conferencia de prensa realizada en Fortaleza las acciones que ha tomado el Gobierno para reducir el gasto público. El funcionario indicó que de enero a febrero se redujo en un 69 % las contrataciones, hecho que tuvo un ahorro de 115 millones en dos meses.

Mientras, la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, destacó las proyecciones macroeconómicas que la agencia hizo para los años fiscales 2017 y 2018. La base del producto bruto real para el año fiscal 2017 sería $6,127 millones, hecho que representaría una reducción de 1.7 por ciento comparado con el año fiscal 2016. Para el año fiscal 2018, se espera que el producto bruto real en su escenario base alcance la cifra de $6,038 millones, una disminución de 1.5 por ciento.

La Junta pide más recortes

Además de rechazar el plan del gobernador Ricardo Rosselló, la Junta añadió recomendaciones más duras, que incluyen un aumento en el recorte para la Universidad de Puerto Rico de $300 a $450 y un recorte de $1,300 millones en gastos de nómina en lugar de los $900 que había establecido anteriormente.

De igual forma, estableció en la carta que el corte de 3 % en las pensiones que el Gobierno propone en su plan fiscal dista mucho del 10 % que recomendó. Además, dijeron que “la proyección de liquidez del Gobierno está subestimada por 300 millones de dólares en el año fiscal 2017”.

Respecto al aumento en recortes a la UPR, su presidenta interina, Nivia Fernández, evitó ofrecer declaraciones.

“La Administración Central de la UPR no emitirá comentarios sobre las recomendaciones más recientes expresadas por la Junta en cuanto a la asignación de fondos del Gobierno central a la UPR, hasta que la Rama Ejecutiva decida el curso de acción al respecto”, se anunció en comunicación escrita.