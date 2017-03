Integran caballos en terapias contra varios padecimientos

Equus Center of Puerto Rico, que hace seis años ofrece exitosamente terapias asistidas con caballos, trae a la reconocida organización EAGALA para certificar profesionales de la salud en esa disciplina.

La integración del caballo a la terapia psicológica, física, ocupacional y del habla ha demostrado ser altamente efectiva para personas con perlesía cerebral, autismo y movilidad reducida, entre otras. EAGALA, organización reconocida internacionalmente como líder en ese campo, ofrecerá la certificación en un evento a celebrarse del 27 al 31 de marzo en la Hacienda Los Milagros, en Gurabo, donde además de la teoría se practicarán las técnicas de dicha disciplina. Vendrán especialistas de México, Holanda y Estados Unidos.

“La certificación tiene como fortaleza que es la única a nivel mundial para psicólogos con el propósito de que se utilice el caballo como herramienta e invita a trabajar en equipo con un especialista equino, que es una persona que tiene conocimiento sobre el caballo”, explica el Dr. Edmundo Jiménez, fundador de Equus Center of Puerto Rico. Trabajadores sociales, consejeros y terapistas también pueden certificarse.

En la terapia asistida con caballos, o Hipoterapia, se aprovechan los movimientos tridimensionales del caballo para estimular músculos y articulaciones, aumentar el ritmo cardiaco, la circulación de la sangre y la oxigenación de todo el cuerpo. Además, el contacto del paciente con el caballo resulta en un beneficio terapéutico a nivel cognitivo, afectivo y de comunicación.

Para ver los resultados de la Hipoterapia basta con visitar Hacienda Los Milagros, donde un equipo multidisciplinario atiende a personas como una joven de 17 años que tiene perlesía cerebral y necesita una silla de ruedas para moverse, pero a quien las terapias le han permitido montar caballos.

“Yo soy libre cuando estoy en el caballo. Aquí es donde estoy aprendiendo a ser libre. Este es mi sitio y mi cielo. Es como si me quitaran mis piernas que no funcionan muy bien y las piernas del caballo se convirtieran en las mías y puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que Equus Center es para mí. A mí me da miedo pero como quiera lo hago”, dijo la joven luego de una de sus sesiones semanales en las que estuvo acompañada por un especialista equino y dos terapistas.

Como ella, otros jóvenes y niños reciben bienestar en Hacienda Los Milagros, habilitada con salones para terapia cognitiva y fortalecimiento físico, además del área donde se trabaja con los caballos Querendón, Princesa, Palomo, Lucinda y Lily.

Los invitamos a conocer los testimonios de los participantes y sus padres sobre la exitosa rehabilitación que han logrado en el programa mutidisciplinario de Equus Center of Puerto Rico.