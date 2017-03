Rivera Schatz sobre O"Neill: "si violó la ley, tiene que responder"

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pidió hoy a Justicia citar cuanto antes a la mujer supuestamente víctima de hostigamiento sexual por parte del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill.

Rivera Schatz, a su llegada a La Fortaleza para la reunión semanal con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, opinó también que si O’Neill violó la ley “tiene que responder”.

El gobernador, el fin de semana, le pidió la renuncia a O’Neill por el caso, que el alcalde transó con la afectada por 300 mil dólares en el Departamento del Trabajo federal y también con la pareja de la mujer policía, a quien debió pagar 150,000 dólares.

El senador, sobre el caso, dijo que “uno comienza por una investigación. La mujer policía debe ser citada. Hay alegaciones, pero no he visto ninguna declaración jurada. No tengo información específica sobre nada”.

El legislador indicó que el mandataro “hizo lo correcto” en referir el caso a Justicia.

Según el político, la agencia debe, “lo antes posible” citar a la testigo y “que diga si hay algo o ni hay algo con esa señora. Yo creo que debe citarla de inmediato porque esto es de alto interés público”.

Agregó que “mientras antes tengamos la información, antes de pueden en tomar medidas”.

Recalcó que, de momento, “no hay convicción, demanda viva, no hay nada, se debe tener cautela y ver el fundamento legal para tomar una acción”.

Insistió en que “yo creo que gobernador hizo bien en pedir la investigación y en base a información, decides. No puedo decidir en ausencia de información. Es lo correcto”.

El senador subrayó que “si violó la ley, va a tener que responder. La dama involucrada va a estar súper protegida con Wanda Vázquez (secretaria de Justicia), pero yo no puedo especular”.

