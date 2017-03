Criminalidad en noroeste de P.R. es más baja que en Nueva Zelanda y Washington

La tasa de crímines violentos para la región noroeste de Puerto Rico es significativamente menor a la correspondiente en jurisdicciones como Nueva Zelanda y Washington.

Así se desprende de un estudio realizado por el Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey y comisionado por el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR).

Según el informe, la tasa de delitos violentos en la región noroeste de Puerto Rico fue menor al de todas estas jurisdicciones, y muestra que el total de crímenes violentos en Puerto Rico es 70% menor que en Washington e incluso significativamente menos que la tasa de delitos violentos de Nueva Zelanda.

La tasa de criminalidad de esta región de Puerto Rico también fue un 49% menor que la de San Francisco, donde se encuentra Silicon Valley.

En la región noroeste se incluyeron los municipios de Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Quebradillas, Rincón y San Sebastián.

“Cerca del 36% de los crímenes violentos en Puerto Rico ocurren en seis municipios del área metropolitana. Sin embargo, en los siete municipios de la región noroeste donde nos enfocamos ocurren el 13% del total de crímenes violentos del País. Es decir, a pesar de que Puerto Rico es relativamente pequeño, los crímenes violentos varían por región y esta región noroeste es una de las menos violentas”, expuso José Caraballo Cueto quien hizo el estudio.

Además, la investigación destaca que el robo y el asesinato representaron menos del 10% del total de delitos violentos en la Región Noroeste de la Isla.

De acuerdo con Caraballo, los crímenes violentos se han contraído a lo largo de los años en esa región.

Por ejemplo, los delitos violentos y contra la propiedad en la Región fueron un 36% más bajos que en 2012.

Los crímenes a los que hace referencia el estudio son asesinatos, violaciones, robos y asaltos.

El informe titulado “Socioeconomic Report of the Northwestern Area of Puerto Rico” fue realizado por Caraballo y tiene el propósito de exponer el panorama económico y social actual a las posibles empresas de la industria aeronáutica y aeroespacial que estudian la posibilidad de establecerse en Puerto Rico.

Wilmer Arroyo, director ejecutivo del IAAPR, dijo que “este estudio fue comisionado como un indicador de éxito en la implantación de la primera fase de la estrategia socioeconómica que le presentamos al ‘Task Force’ en septiembre de 2016. Esta estrategia utiliza la economía del conocimiento, la creatividad fundamentada con la industria aeroespacial y como eje principal a la Universidad de Puerto Rico demostrando el compromiso de la UPR con el desarrollo socio económico del País”.