InComm lanza solución para pagar factura “Recarga Pay It Here”

InComm, el líder mundial en transacciones de productos de prepago y servicios, anunció el lanzamiento de “Recarga Pay It Here”, una solución innovadora para que los consumidores de Puerto Rico paguen sus facturas. “Recarga Pay It Here” le permitirá a los consumidores pagar en efectivo las facturas para una variedad de proveedores de servicio.

Aprovechando la tecnología de “Vanilla Direct Pay It Here”, “Recarga Pay It Here” le ofrece a los consumidores de Puerto Rico la habilidad de escanear un QR Code con sus celulares y escoger la factura que desean pagar. Un código de barras se generará en sus pantallas el cual puede ser llevado a establecimientos participantes y utilizado para pagar esa factura en efectivo. En la página web de “Recarga Pay It Here” los consumidores también pueden producir un código de barra para pagar la factura.

“Siempre nos esforzamos para desarrollar soluciones que cumplan con las necesidades de una gran variedad de consumidores y “Recarga Pay It Here” es un tremendo ejemplo de eso,” dijo Jorge Hernández Méndez, Gerente General de InComm Puerto Rico. “Muchos consumidores todavía dependen de efectivo para pagar las mayoría de sus cuentas. “Recarga Pay It Here” le permite a esos consumidores pagar rápidamente sus facturas sin depender de cuentas online o de una tarjeta de crédito. Verdaderamente es el próximo paso en soluciones para pago de facturas.”

Inicialmente “Recarga Pay It Here” estará disponible en 250 establecimientos, que van desde gasolineras y supermercados hasta farmacias. Se puede utilizar para pagar facturas de una variedad de proveedores de servicio participantes, que incluyen celular, cable, utilidades; entre ellas, electricidad (AEE) y agua (AAA); como también tarjetas de crédito.