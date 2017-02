Economista indaga generalidades en mensaje del gobernador

El economista José Alameda señaló hoy que muchas de las propuestas esbozadas por el gobernador Ricardo Rosselló se mantuvieron sin especificarse acerca de cómo se lograrán esas metas trazadas.

En su análisis al mensaje de situación de Estado que realizó el mandatario por más de una hora, Alameda destacó que “las propuestas que él propone son genéricas”.

Mencionó como ejemplo que al proponerse una “reforma contributiva” puede representar una baja en recaudos que agravaría al hecho de que el Plan Fiscal se queda corto por $850 millones.

Por otro lado, abundó que “Alianzas Público Privadas Participativas, ¿con qué se come eso? No se sabe cuántas van a llegar, cuánto se va a ahorrar de dinero. Hay muchas cosas todavía en el aire, no hay concreción de las políticas que él presenta”.

Una de las propuestas que al economista le llamó la atención fue el aumento al salario mínimo que propuso Rosselló. En su mensaje, el gobernador destacó que “durante las próximas semanas vamos a presentar las acciones ejecutivas y legislativas, para establecer la política pública de aumentar el salario mínimo, tanto en el sector público como en el privado”.

A esto, Alameda cuestionó que “hay que ver cómo viene, dice que va a aplicar al sector privado o publico, pues por cuántos años, de qué manera”. Recordó que durante la pasada administración el entonces senador Cirilo Tirado presentó un proyecto para duplicar el salario en un periodo de 10 años. No obstante, Alameda señaló que el proyecto no prosperó porque “hubo cabildeo de empresas”.

“Además, los empresarios controlan las horas de trabajo. Aunque tengas un salario mínimo aumentado no significa que ganes más porque puede ser que den menos horas”, expuso el experto en Economía.