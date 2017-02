Senador busca eliminar tarifa comercial de energía eléctrica

El senador Eric Correa Rivera radicó el proyecto del Senado 343 que busca enmendar la Ley 83 del 2 de mayo de 1941 para que la Autoridad de Energía Eléctrica cobre a todos los clientes comerciales la misma tarifa.

“Por mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de abaratar los costos de hacer negocios en la isla, sin embargo no se mira uno de los mayores golpes que sufren los bolsillos de los comerciantes, la factura de luz. No es justo que ese pequeño empresario que busca aportar a la economía del país y crear empleos, en muchas ocasiones pague por electricidad no consumida. Igualar la tarifa a la residencial le dará un respiro a ese comerciante”, manifestó Correa Rivera en una comunicación escrita.

El Senador por el distrito de Carolina explicó que la medida va dirigida a al sector de la pequeña y mediana empresa, que se ha visto afectado en los últimos años.

“El costo energético en Puerto Rico es uno de los más altos en la jurisdicción de los Estados Unidos y durante mucho tiempo se ha señalado este factor como una de las causas para el cierre de negocios en la isla. Pagar la luz de un negocio, en ocasiones, es más caro que mantener el resto de la operación. Es momento de hacerle justicia a este sector que es sumamente importante para levantar la economía puertorriqueña”, indicó el legislador.

