Rubén Blades responde fuerte a críticas de "trolls" fanáticos

El cantante panameño Rubén Blades respondió con rudeza a los comentarios que recibe por parte de los trolls fanáticos por las redes sociales, en una entrada titulada A mis lectores en su página web.

En el escrito, Blades comienza reflexionando que “no deja de asombrarme la naturaleza del ser humano. Algunas veces por lo maravillosa, otras por lo insidiosa”. Tras mencionar que le parece “extraordinario” las reacciones que sus opiniones provocan en las redes sociales, el también actor entendió que sus comentarios se puedan sacar de contexto y se entiendan como no son porque vivimos en la era de las fake news y los alternative facts.

“Mi reciente escrito sobre la posible reunión entre los presidentes Trump, de Estados Unidos y Varela, de Panamá, produjo estas recurrentes reacciones incongruentes. Alguna gente me tildó de ‘comunista’ (que para algunas mentes todavía significa algo como ‘hereje’), quizás porque expresé mi oposición a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, algo que considero ilegal y moralmente inaceptable, igual que mucha gente”, apuntó que era su opinión, que también obtuvo ataques de que era “proyankee” por parte de los izquierdistas.

“Los que me acusan de comunista por no apoyar a un mentiroso como Trump (el inventor del atentado en Suecia) ignoran que sus actos han provocado su rechazo por la mayoría de la población votante de los Estados Unidos, (Hillary Clinton obtuvo tres millones de votos directos por arriba de Trump, aunque este alega que eso fue producto del voto de indocumentados ilegales)”, dijo a los trolls, quienes a su juicio recurren a estas expresiones porque “no tienen entrada al raciocinio y no pueden atacar el argumento, atacan a quien lo expresa”.

Sin embargo, dejó entrever que seguirá compartiendo sus opiniones aunque creen “molestias” entre las personas. “Y cuando lo hago, no me escondo tras un seudónimo, ni utilizo el anonimato irresponsable. Con honradez, expongo mi parecer y lo avalo con mi nombre”, retomó el también activista.

