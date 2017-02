Bernier respalda a Héctor Ferrer para la presidencia del PPD

A solo horas de llevarse a cabo la votación para elegir el próximo presidente del Partido Popular Democrático (PPD), el actual dirigente de la colectividad, David Bernier, respaldó a Héctor Ferrer para que asuma la presidencia de la colectividad.

“Siempre ha tenido mi respaldo y no va a hacer la excepción en esta próxima asamblea”, sentenció el líder popular.

La elección entre Ferrer y el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá se celebrará mañana en el Teatro Ernesto Ramos Antonini, en Barceloneta.

Bernier hizo el anuncio a través de un mensaje colgado en su cuenta de Facebook, donde también se despidió de la presidencia del partido y agradeció a sus seguidores por el respaldo brindado a lo largo de su estancia al frente del PPD.

“No podemos podemos personalmente, no podemos familiarmente. No me voy de la presidencia porque quiero, pero la prioridad tiene que ser mi familia”, dijo Bernier

En el mensaje el ex candidato a la gobernación tocó el tema del status, indicando que su partido no puede convertirse en “otro partido ideológico”.

“El asunto del status tenemos que manejarlo de manera seria y responsable con un mecanismo en donde quepamos todos”, afirmó.

Bernier reconoció a los alcaldes, legisladores y líderes del PPD que le brindaron su respaldo en medio de su candidatura a la gobernación.

“Agradecerle a todos los populares por haberme acompañado por los pasados meses y haber colocado a una institución a solo pasos de una victoria”, enfatizó.