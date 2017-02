Municipios con recintos UPR tienen más actividad económica

El Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey estableció a través de un estudio que en los pueblos en los que hay un recinto de la institución existe una mayor productividad económica, reflejada por el Producto Interno Bruto (PIB) de cada municipio.

El informe titulado “Socioeconomic Report of the Northwestern Area of Puerto Rico” fue realizado por el doctor en economía José Caraballo Cueto, utilizando de base una investigación de su autoría recién aceptado en la revista científica “The Review of Regional Studies”.

“La desindustrialización de Puerto Rico tuvo unos efectos devastadores sobre los municipios fuera del área metropolitana. Actualmente los recintos de la UPR representan quizás la única estrategia económica de envergadura para llevar desarrollo económico al interior del país y evitar aún mayor concentración en el área metropolitana”, explicó Caraballo Cueto, investigador y director del único Centro de Información Censal en Puerto Rico.

El informe destaca que los municipios de Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina,Cayey, Cidra, Guaynabo, Humacao, Manatí, Mayagüez, San Juan, Ponce y Río Grande son los municipios con una mayor productividad económica.

De estos 15 municipios, diez cuentan con un recinto de la UPR.

San Juan fue el municipio con el Producto Interno Bruto (PIB) más alto, seguido de Carolina.

En el informe también se destaca que en el área noroeste de Puerto Rico, Aguadilla es el municipio con el PIB más alto de la región noroeste.

Cuando se compara el PIB de Aguadilla con el de los demás municipios del noroeste y con la Isla en general, Aguadilla ha mostrado un sobresaliente rendimiento, aumentando un 11.5% de 2013 a 2015.

Mientras, los demás municipios de la región se han mantenido en un nivel estable.

Según Herminia Alemañy, rectora interina de la UPR en Aguadilla,

“la región noroeste del país ha experimentado un desarrollo económico evidente del que la UPR en Aguadilla ha sido y continúa siendo parte. La aportación principal está basada en la mano de obra técnica, científica y en artes preparada que trabaja y se les reconoce su calidad”.

Agregó que “la cantidad de profesionales administrativos que laboran en las oficnas médicas, legales y comerciales. La cantidad de maestros certificados por el Departamento de Educación que laboran en los sitemas público y privado. Debemos recordar el servicio a la comunidad que ofrece el recinto con su biblioteca, servicios de imprenta, orientaciones y espacios comunales”.