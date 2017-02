Keleher: Secretaria, contratista y profesora en EE.UU.

Julia Keleher es secretaria y consultora del Departamento de Educación y ahora también profesora de la Universidad George Washington, tarea para la que según la funcionaria “no tiene impedimento” de ejercer.

Keleher ofrece un curso en línea en la Universidad George Washington los miércoles a las 10:00 de la noche, según notificó el propio Departamento de Educación en un comunicado de prensa.

Según la titular de Educación existe un compromiso con la institución académica, pues, “cuando renuncié a dicha Universidad para venir a Puerto Rico me pidieron que continuara ofreciendo este curso”.

La secretaria indicó que “tras hablarlo y verificarlo con la Oficina de Ética Gubernamental, que me indicó que no existía impedimento alguno porque nuestras funciones como jefes de agencia y jueces lo permitían, decidí aceptar esa responsabilidad”.

Agregó que “como he comentado en varias ocasiones, como educadora me apasiona impartir conocimientos y, de hecho, me encantaría en un futuro ofrecer clases en la Universidad de Puerto Rico de forma gratuita”.

La funcionaria ha sido objeto de críticas por su doble rol como secretaria y contratista en el gobierno de Puerto Rico. Keleher fue contratada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para establecer un plan de reestructuración del Departamento de Educación, agencia donde ella misma es la jefa. La Fortaleza defendió el arreglo como uno de eficiencia, pues dicen no coborará como secretaria de Educación y se ahorrarán dinero en contrataciones de asesores.

Keleher cobrará como contratista del gobierno de Puerto Rico, $250 mil dólares al año. Mensualmente, devengará el ingreso equivalente a un año de salario de un maestro del sistema público de enseñanza.