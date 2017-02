Profesores apoyan paro en UPR

La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Puerto Rico (APPU) afirmó que no cruzará línea de piquete del estudiantado del primer centro docente del país ante los cambios fiscales que supondrían amplios recortes presupuestarios.

La APPU al igual que el estudiantado de varios recintos de la UPR declaró un receso de labores para el jueves, 23 de febrero y viernes, 24 de febrero.

“La APPU nunca cruza línea de piquete. Nosotros mantenemos la solidaridad”, estableció en rueda de prensa el presidente de la asociación, José Rivera.

Entre las motivaciones principales para reaccionar con un paro y apoyo a las acciones de los estudiantes es la propuesta de recortes de unos $300 millones, tal como propuso la Junta de Supervisión Fiscal federal.

“No he visto ninguna propuesta que llegue a ese número. Hay una idea un poco irreal de algunos sectores que pretenden que la universidad puede subvensionarse mediante patentes y grants (ayudas económicas) de los Estados Unidos […] No son propuestas reales y sobre todo a corto plazo porque la junta nos está pidiendo una reducción a corto plazo anual de $300 millones y no podríamos sobrevivirla”, estableció Rivera.

Igualmente, la APPU exhortó a que la comunidad universitaria se abra al diálogo con la administración actual.

La matrícula de la APPU cuenta con unos mil profesores de un total de aproximadamente tres mil profesores del sistema UPR.

