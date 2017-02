Presentan propuestas de desarrollo de viviendas al alcalde de Bayamón

El director ejecutivo de la Autoridad del Financiamiento de la Vivienda (AFV), Edwin Carreras Rivera, se reunió con varios alcaldes para presentarles propuestas para la población de edad avanzada.

“Hemos comenzado un ciclo de orientaciones a los ejecutivos municipales para que conozcan detalladamente las nuevas iniciativas de Ricardo Rosselló, establecidas en el Plan para Puerto Rico, para atender la necesidad de vivienda para los adultos mayores. Las proyecciones poblacionales divulgadas por el Oficina del Censo Federal (US Bureau of the Census) indican que la tendencia de aumento en la población para este sector continuará”, dijo Carreras en una comunicación escrita.

“Para el año 2020, la población de 60 años o más representará un 25.5 por ciento de la población total de Puerto Rico. O sea, una cuarta parte de la población será́ de edad avanzada. Por otro lado, se estima que para el año 2050, para este mismo reglón será el 39.3 por ciento de la población. Ante este panorama -y la dejadez de la pasada administración- tenemos que ser agresivos en fomentar proyectos de vivienda seguros, innovadores y que realmente atiendan las necesidades de nuestros queridos viejos, en especial a los llamados “Baby Boomers”, agregó.

Carreras Rivera manifestó que atender el interés de los alcaldes de repoblar los cascos urbanos es una prioridad de la agencia que dirige. “Una alternativa a considerar es la instalación de proyectos de vivienda asistidas y égidas en dichas áreas. Esta semana hemos atendido a los Alcaldes de Canóvanas, Las Piedras y Bayamón. Para las próximas semanas tenemos programado reunirnos con los alcaldes de Cataño, Camuy, Trujillo Alto, Carolina, Ponce y Guánica”, puntualizó.

“Estamos muy interesado en todas estas iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada y de la familia en general. Es por eso que hoy hemos establecido un plan de acción junto al Director Ejecutivo de la AFV para lograr la promoción y el establecimiento de estos proyectos de viviendas que tanta demanda está teniendo y tendrán ante el incremento de esta población. Rehabilitar propiedades existentes en el centro urbano y otras áreas del municipio con proyectos de vivienda es una de las primeras alternativas vamos atender ya que las tenemos identificas”, indicó por su parte el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, en la actividad se estimó que en Bayamón se pudiera establecer en los próximos dos años 3 de estos proyectos de viviendas que beneficiarían a 800 personas y de darse en el proceso de construcción lograría sobre 125 empleos directos e indirectos.

Entre las nuevas iniciativas del Plan para Puerto Rico del Dr. Ricardo Rosselló que esta ejecutando la AFV están: Casa Mía, Nuevo Comienzo, Techo Dorado, Llave Dorada, Égidas del Siglo XX1, entre otros.

Por último, Carrera Rivera recordó “la misión principal de la AFV es promover el desarrollo de vivienda de interés social y proveer facilidades de financiamiento, subsidios e incentivos para que las personas puedan adquirir o arrendar un hogar digno. Los programas que tiene disponible la Autoridad para esos propósitos son Subsidios de viviendas dirigidos a impulsar la compraventa de hogares; Préstamos hipotecarios a ciudadanos de ingresos bajos y moderados; Préstamos hipotecarios a desarrolladores para la construcción, mejora, operación y mantenimiento de vivienda para la venta a familias de ingresos bajos y moderados; Préstamos hipotecarios a desarrolladores para la construcción, mejora, operación y mantenimiento de vivienda para el alquiler a familias de ingresos bajos y moderados: Disposición de propiedades re-poseídas y Programa de Vivienda Subsidiada (Sección 8).”