Plan de salud será el que se pueda pagar, advierte director de la JCF

El director ejecutivo interino de la Junta de Supervisión Fiscal, Ramón Ruiz Comas advirtió hoy que el plan de salud del gobierno será el que Puerto Rico pueda pagar sin supuestos de que se logre conseguir una asignación de fondos federales.

Las expresiones de Ruiz Comas surgieron en el programa Jugando Pelota Dura al ser cuestionado sobre la petición de la comisionada residente, Jenniffer González de que se unieran en el cabildeo por los fondos de Medicare.

“La realidad es que el gobierno tiene X cantidad para poder aportar para el plan de salud, por lo tanto, el plan de salud que se confeccione tiene que ser uno donde se utilice el dinero disponible para poder ofrecer los servicios […] Los servicios de salud que yo pueda pagar con los dineros disponibles”, afirmó el contador público autorizado, quien en el pasado estuvo al frente de Triple S, una de las compañías de seguros de salud en Puerto Rico.

Sobre la expectativa del gobierno local de que se logre alguna asignación federal versus la exigencia de la Junta de Supervisión Federal de que no se contemple ninguna ayuda federal en la confección del plan fiscal, Ruiz Comas dijo que necesitan certeza. “Esto es bien sencillo, todos los supuestos tienen que ser supuestos validados y no a base de expectativas. O existe, o no existe. Una promesa no existe”, dijo.

En cuanto a la controversia generada por el planteamiento para recortar $300 millones en la Universidad de Puerto Rico, Ruiz Comas sostuvo que lo que la Junta ha hecho es proveer unas guías. “No quiere decir que el gobierno tiene que seguir esas guías, sí tiene que lograr un presupuesto balanceado donde los gastos no puedan exceder los ingresos […] No es una instrucción que haya que cortar $300 millones, pero de la misma manera, si tú cortas $200, pues tienes que conseguir $100 millones por otro lado”, detalló. El funcionario dijo que por mucho tiempo se estuvo hablando de disciplina fiscal y que ahora que llegó el momento de la disciplina fiscal, hay muchas personas que parecen estar asustadas.

“La realidad de hoy es que tenemos un déficit en promedio calculado de $7 billones, eso significa que la Junta lo que ha establecido son tres parámetros generales: uno, yo quiero un plan fiscal con un presupuesto balanceado, segundo, queremos reestructurar la deuda, tercero establecer los mecanismos adecuados para uno poder incentivar el crecimiento económico. Esos son los tres preceptos que existen. El primer paso es un plan fiscal que sea certificable… Si lo que hay de ingresos son $100 millones, por usar un número que no es real, pues el gobierno no puede gastar más de $100 millones”, explicó. Agregó que si el plan no cumple con los parámetros que estableció la Junta, pues entonces la ley te establece el procedimiento mediante el cual la Junta notificaría un no cumplimiento, se le provee una oportunidad al gobierno para que atienda la situación, y si no la atiende, pues entonces la Junta aprueba un plan fiscal de acuerdo a los criterios que tenga la Junta en ese momento.