Representante solicita a JCF que incluya a municipios en planes fiscales

El representante por acumulación, Jesús Manuel Ortiz, solicitó mediante carta a la Junta de Control Fiscal, (JCF), que le de participación a los municipios en la confección de planes fiscales para evitar que se afecte su capacidad de proveer servicios esenciales a los ciudadanos.

Según Ortiz, los municipios pudieran verse seriamente afectados si no se reestructura su deuda y se les requiere operar, entre otras cosas, con una reducción en los subsidios que reciben del estado.

“Quieren pasarle toda la carga a los municipios y la única alternativa que le ofrecen es que sean éstos quiénes se encarguen de aumentar contribuciones para poder sobrevivir. Los municipios han enfrentado retos similares a los del gobierno central debido a la reducción en sus recaudos y a la falta de acceso a nuevas fuentes de financiamiento”, expresó Ortiz en su carta a la JCF.

Según se desprende de la misiva que Ortiz le envió a los integrantes de la JCF, los municipios tienen una deuda financiera acumulada de más de 3,800 millones de dólares, de los cuales más 2,000 millones de dólares le corresponden al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Es preocupante que se excluya a los municipios de este proceso. El riesgo principal de no tener en cuenta las necesidades económicas de los municipios en la preparación de estos planes fiscales es que, si el gobierno logra ahorros y reducciones en la deuda de esas entidades, pero no pasa esos ahorros y reducciones a los municipios, éstos estarían soportando la carga de las deudas del gobierno central”, indicó Ortiz, quien además alertó que “los municipios que no se beneficien de una reducción significativa en sus deudas no podrán continuar proveyendo servicios esenciales”, señaló.

Ortiz adelantó que en las próximas semanas se comunicará con alcaldes y solicitará a la Asamblea Legislativa que estudie mecanismos alternos de financiamiento para atender la situación de los municipios.