Profesores UPR acuden a Fortaleza

El profesor José González Taboada de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), mencionó el viernes, 17 de febrero de 2017

“Somos un grupo de profesores que estamos muy preocupados por la situación de la universidad y queríamos ser escuchados. Nos escuchó el secretario de Asuntos Públicos (Ramón Rosario). Hay preocupaciones en términos del hecho que renunció la presidente, renunciaron los rectores, no se sabe si la Junta de Gobierno, que quedan van a estar ejerciendo el deber que tienen de hacer unos nombramientos interinos”, dijo el profesor González Taboada a preguntas de la prensa.

Mencionó que el insumo que recibió en La Fortaleza es que la posición del Ejecutivo es que, “van a respetar la autonomía universitaria”.

En total unos seis profesores acudieron a la Mansión Ejecutiva, entre ellos, el licenciado Carlos Díaz Olivo, Jorge Giovanetti.

Por su parte, el rector del Recinto de Cayey de la UPR, el doctor Mario Medina Cabán expresó en declaraciones escritas: “En la tarde de ayer nuestra Presidenta Interina así como algunos de los compañeros rectores anunciaron la renuncia a sus respectivos puestos en la Universidad de Puerto Rico (UPR), respeto, entiendo y apoyo su proceder a la vez que informo la decisión de continuar desempeñándome como Rector de la UPR de Cayey mientras cuente con la confianza de la comunidad universitaria. Asumiendo mi deber académico, es imperativo para el mejor interés de nuestra Institución mantener su estabilidad durante su actual proceso de acreditación.

Tanto el sector estudiantil, docente y empleados no docentes de nuestra comunidad universitaria han mostrado su preocupación ante los acontecimientos recientes y una actitud solidaria con este proyecto de transformación social que es la Universidad de Puerto Rico. Confío en que la situación económica del país y el problema fiscal del gobierno sean los detonantes para que una vez más podamos situar todas nuestras capacidades como universitarios en este proyecto colectivo.

En la UPR Cayey hemos mantenido un proceso de diálogo continuo con el claustro, estudiantes y empleados no docentes. Durante el día de ayer se celebró una reunión extraordinaria con el claustro y Senado Académico, donde se dio una apertura para discutir la exigencia de que la UPR tiene que ajustar 300 millones de dólares de su presupuesto. En ambas reuniones se concluyó que un recorte de esa índole irremediablemente afectará los servicios educativos de excelencia que la Universidad del país ofrece. Debemos profundizar estos espacios de encuentro y reconocer que en estos momentos nuestro país necesita a su Universidad.

Quienes me conocen saben que este proceder no es distinto al que me ha caracterizado durante toda mi carrera como universitario. Espero llegar al final de esta jornada con la tranquilidad de poder exclamar “Ebenezer””.

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Celeste Freytes González, presentó a la Junta de Gobierno su renuncia irrevocable al puesto que ocupó en sustitución del despedido Uroyoán Walker Ramos efectiva el lunes, 20 de febrero.

La catedrática estuvo en controversia con funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quienes la acusaban- al igual que a los integrantes de la Junta de Gobierno- de no proveer la información requerida sobre la situación fiscal de la UPR.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Carlos Pérez Díaz, agradeció la gestión que realizó Freytes González. Indicó que próximamente la entidad se reunirá para designar quién ocupará la presidencia interina de la UPR, en lo que inicia el proceso para la selección de un presidente en propiedad.

Sin embargo, con la renuncia de Freytes González, los rectores del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presentaron en la noche del jueves sus renuncias, algunos de manera inmediata y otros hasta finales del mes de febrero.

En un comunicado conjunto, los profesores mencionaron que “rechazamos que se sacrifique más a la UPR mientras otras corporaciones y estructuras gubernamentales no dan un paso al frente, ni se les exigen los recortes draconianos que se le han requerido a una institución que ha probado ser vital en el desarrollo de nuestro país. En el momento en que el país más necesita de su Universidad y de ampliar las oportunidades para que un mayor número de estudiantes puedan acceder a ella, le dan un golpe que amenaza su viabilidad. No es sensato ni justo que, en estos momentos, se amenace su existencia. Repudiamos la insistencia de pagar la deuda pública a expensas de la Universidad.

Llegado este momento, creemos que toca al Ejecutivo llenar las vacantes de la Junta de Gobierno. Como universitarios y ciudadanos responsables hemos intentado cumplir el mandato de reducir el presupuesto institucional, pero no podemos avalar una propuesta que atenta contra la educación superior pública. Por tal razón, nos unimos a la señora Presidenta y presentamos nuestra renuncia irrevocable”, expresaron los rectores Noel Aymat Santana, rector Recinto de Ciencias Médicas; María de los Ángeles Castro Arroyo, rectora interina, Recinto de Río Piedras; José Encarnación González, rector interino, Recinto de Humacao; Margarita Fernández Zavala, rectora, Recinto de Bayamón; John Fernández Van-Cleve, rector, Mayagüez; Otilio González Cortés, rector, Arecibo; Moisés Orengo Avilés, rector, Carolina; Doris Torres Negrón, rectora Interina, Ponce; Raquel Vargas Gómez, rectora, Utuado; Nelson Vera Hernández, rector, Aguadilla.

Como consecuencia de las exigencias de recortes en el presupuesto de la UPR por parte de la Junta de Control Fiscal y las críticas por parte de los funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes González, su renuncia irrevocable al puesto que ocupó en sustitución del despedido Uroyoán Walker Ramos efectiva el lunes, 20 de febrero.