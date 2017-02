Gobernador vuelve a justificar contrato de Keleher

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares justificó nuevamente el viernes, el contrato de la secretaria de Educación (DE), Julia Keleher, al tiempo que no descartó utilizar en otras áreas a la firma Boston Consulting Group, quien presentó un plan de reestructuración para el DE que costó unos 13 millones de dólares bajo la pasada administración.

“El gobierno estaba gastando trece millones de dólares en asesoría de reestructuración, trece, con Boston Consulting Group, ese contrato está ahí, es público, nosotros estamos en el proceso de eliminar esa asesoría que no necesitamos. Los contratos que han sido excesivos nosotros los vamos a estar trabajando, no quiere decir que Boston Consulting no pueda trabajar en otras áreas, pero, ciertamente en esa, ya nosotros tenemos a la persona que es Julia Keleher. Y lo otro es el trabajo como secretaria de Educación”, dijo el gobernador en entrevista con WPAB 550 y CyberNews.

“Ella está yendo a los municipios, a las comunidades, escuchando cuáles son las aspiraciones y entonces a base de eso, trabajando para ver cómo es que va a haber una reducción en el gasto que francamente en el Departamento de Educación hay un gasto excesivo que no llega hacia los niños. O sea, ponerse en este argumento y tratar de extenderlo porque se está ganando 20 mil dólares al mes, porque si no el Gobierno estaría gastando millones de dólares al mes”, añadió.

“Yo estoy confiado que tenemos la persona adecuada para dirigir ese esfuerzo y esa es Julia Keleher”, continuó.

Sobre la venta de la compañía de Keleher, el gobernador aseguró que para él es un dato irrelevante. Sin embargo, admiró que la funcionaria haya vendido hasta su casa para poder concentrarse en trabajar en Puerto Rico.

“Lo que si se es que vino para acá para que darse en Puerto Rico a trabajar que es un compromiso con nuestra gente”, concluyó