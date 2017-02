Keleher ve fusionadas sus dos tareas en Educación

Julia Keleher no ve como dos funciones separadas trabajar como secretaria del Departamento de Educación (DE) y como asesora en la reestructuración del sistema de educación pública del país.

La funcionaria reconoció en entrevista con Metro que no todos los cambios que proponga van a salir “a lo lindo” ni todos los sectores estarán complacidos con los ajustes que responden a los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal federal.

“Trabajando a diario puedo darme cuenta y tener experiencias que me permitan hacer una reestructuración del sistema añadiendo más valor, que tomo en consideración todas las idiosincrasias y las necesidades de los maestros y de los niños. No necesito que otro me venga a explicar cuáles deberían ser las metas del sistema de educación”, estableció Keleher.

La funcionaria aseguró que entre los cambios buscará la participación de la comunidad y de los alcaldes para “obtener, acceder o utilizar recursos de los municipios”. Keleher afirmó que evaluará la matrícula, ofrecimientos y metas en cada una de las escuelas para proceder con los cambios.

“Yo veo lo que ha dicho la Junta para Educación, que es mejorar lo que es el producto y, segundo, reducir el tamaño”, precisó. “No voy a reestructurar desde el nivel central. Voy a montar un mecanismo que permita a la misma comunidad diseñar lo que va a interesar a los estudiantes”, dijo.

Sobre los cuestionamientos del contrato por $125 mil por cinco meses, aseguró que se comprometió con la isla “de hacer más trabajo por la misma cantidad de dinero (que devengaba con su compañía)”. El gobernador Ricardo Rosselló defendió el monto precisando que en Estados Unidos los superintendentes de Educación ganan más.