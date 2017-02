El Mesón Sándwiches se expandirá más en Florida

El gobernador de Florida, Rick Scott, se comprometió a facilitar la expansión de la empresa puertorriqueña El Mesón Sándwiches en ese estado.

Tras una reunión con el presidente de El Mesón, Felipe Pérez, Scott apoyó los planes planteados por la cadena de restaurantes. “El gobernador Scott elogió y agradeció nuestra determinación de seleccionar a Florida como primer destino en el plan de expansión de nuestra empresa y pudo conocer de primera mano nuestras operaciones”, precisó Pérez.

La reunión, solicitada por el propio Scott, se efectuó en el restaurante con servicarro localizado en Osceola Parkway, Kissimmee. En el encuentro, de una hora y media de duración, participaron también funcionarios del gobierno, así como del equipo gerencial de El Mesón Sándwiches en Orlando.

Asimismo, el gobernador de Florida mostró su solidaridad con el pueblo puertorriqueño por la difícil situación que afronta la isla y la comunidad boricua radicada en Orlando, especialmente la recién llegada desde la isla.

“Me sorprendió lo mucho que Scott conoce de nuestra isla y de la crisis fiscal y económica que enfrentamos como pueblo”, explicó Pérez.

Durante su visita al restaurante, el gobernador de la Florida aprovechó la oportunidad para disfrutar de un sándwich Whitehouse con setas salteadas y un té frío.

El Mesón Sándwiches cuenta con tres restaurantes en la Florida Central. En junio del 2015, la empresa abrió su primer local en el Dining Pavilion del centro comercial Florida Mall. En junio 2016 inauguró el segundo en Osceola Parkway, Kissimmee, y el tercero, en septiembre de 2016, en el food court del centro comercial Premium Outlets Vineland, en Orlando.

En 18 meses la cadena abrirá dos nuevos restaurantes con servi-carro, uno en Lee Vista Promenade, cerca del aeropuerto, y otro en The Gardens of Millenia, al lado del centro comercial The Mall at Millenia.

Actualmente, El Mesón Sándwiches tiene 36 restaurantes en Puerto Rico, en los que trabajan más de 1,800 empleados.