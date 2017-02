Caso Anaudi: Sonia Barreto cumplirá 12 meses en prisión dictaminó un juez federal

El juez Pedro Delgado Hernández tiene a cargo dictar sentencia, este jueves, a varios coacusados en el caso de Anaudi Hernández, un empresario que mantuvo negocios con el Gobierno bajo la Administración García Padilla y que fue encontrado culpable por conspirar para obtener contratos y beneficios ascendentes a dos millones de dólares.

La primera fue la exdirectora de compras de la Autoridad de Acueductos (AAA), Sonia Barreto, quien deberá cumplir 12 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada. Antes de ser sentenciada, Barreto pidió perdón a su familia. “A mi hermana, a mi familia que están ahí, que me perdonen. Nunca quise que pasaran por esto…Todos los días me pregunto cómo caí en esto… esa es la respuesta; esto absorbe. Yo estoy hoy aquí, pero allí está pasando ahora exactamente lo mismo”. Le dijo a los fiscales “lamento no haber podido contribuir más”. No será hasta dentro de seis meses que la convicta comenzará a cumplir la sentencia, periodo en el que cooperará con la investigación.

Previo a dar a conocer la sentencia, el juez Delgado Hernández enumeró los benenficios que obtuvo Barreto del diseñador y cabecilla del fraude, Anaudi Hernández.

La exfuncionaria se declaró culpable ante la magistrado Marcos López por el cargo de conspiración para cometer fraude a un programa federal y fraude en sus servicios honestos, el 31 de mayo del 2016, después de que concretarse un preacuerdo entre su representante legal, Laura Maldonado, y los fiscales del caso Timothy Henwood y José Capó, con el fin de obtener una sentencia menor.

Barreto fue acusada de conspiración para cometer fraude a un programa federal y fraude en sus servicios honestos, fraude en sus servicios honestos y recibir soborno, según el pliego acusatorio original. Los últimos dos cargos fueron desestimados durante la vista de sentencia.

Según el acuerdo, contenido en el expediente del caso, la defensa solicitaría una sentencia no mayor de 30 meses de prisión. Mientras que el gobierno se reserva su derecho de pedir una pena de entre 63 a 78 meses de cárcel.

De haber enfrentado el juicio, a exfuncionaria se exponía una sentenciada de no más de cinco años de prisión, a una multa no mayor de $250 mil y a tres años de libertad supervisada.

Cabe señalar que en medio de la vista de sentencia, la licenciada Maldonado acusó a medios de comunicación de haber investigado la vida privadas de su clienta y que ello la afectó emocionalmente. Y que además, un reportaje sobre la vista de sentencia fue publicado después de que su representada comenzara en un trabajo nuevo, con el fin de redirigir su vida. El día de su cumpleaños, alguien dejó copia del reportaje en su escritorio, mencionó la abogada en sala.

Maldonado hizo la argumentación en un intento de que su defendida no fuera encarcelada, ya que uno de los fiscales se opuso al preacuerdo que incluía no cumplir en la cárcel.