Exfiscal mediará entre Uber y taxistas

El director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, José Izquierdo II, anunció el nombramiento del fiscal Marc Thys como Director de Servicios de Transporte Turístico, funcionario que fungirá como mediador en el conflicto de la compañía de transporte Uber y los taxistas.

Thys, quien fue fiscal en el Tribunal de Bayamón, declaró que lo más importante de su labor será “la coexistencia pacífica dentro el marco de la ley, porque aquí hay varias leyes que rigen turismo y los servicios, sean de Uber o de cualquier otra compañía que venga”.

El funcionario detalló que se creó un Comité de Transportación Turística, que reúne a 15 gremios, así como un Comité Interagencial, para atender las querellas o cualquier situación que se dé entre los gremios.

De igual forma, el director de Servicios de Transporte Turístico opinó que la educación es uno de los componentes que ha fallado en la integración de Uber en Puerto Rico.

También comentó que busca mejorar el proceso de querellas, ya que “muchos de los conflictos que se muestran en las redes sociales no llegan a acá”. Sobre este asunto, Izquierdo indicó que van a delinear de forma específica los lugares que los conductores que no son taxistas pueden recoger pasajeros y los que no. Para lograr esto, el titular de Turismo manifestó que van a “considerar enmendar leyes de ser necesario y traer a todos a la mesa de negociación”.

Thys calificó las reuniones que ha sostenido con los gremios de productivas y agregó que las partes han mostrado inquietudes sobre los reglamentos.

Buscan mejorar la imagen

del país

El director ejecutivo de Turismo repudió los altercados de violencia que se han registrado recientemente entre taxistas y conductores de Uber, a la vez que recalcó que el nombramiento de Thys se hace con el propósito de minimizar la violencia y mejorar la imagen turística de la isla.

“Cuando el gobernador nos honró con la designación, identificamos varias áreas que ameritan atención, y la realidad es que esta estaba al tope de la lista, porque estos altercados en nada abonan a la coexistencia pacífica; al contrario, lo que hacen es lacerar nuestra imagen ante el mundo, y somos puertorriqueños y nos estamos viendo afectados todos”, sentenció Izquierdo.

“Nuestro mensaje es claro.Siempre hay apertura. Todo se puede lograr basado en el diálogo. Por eso el nombramiento del fiscal Thys”, puntualizó Izquierdo.